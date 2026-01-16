Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIKAD NIJE NI POLAGAO VOZAČKI

Nakon što je Zadranin zaustavljen odbio je test na droge. Policija ga uhitila, a sud ga pustio

Šibenik: U policijskoj akciji kontrole prometa uklju?eni prvi put i dronovi
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
16.01.2026.
u 16:24

Muškarac je isključen iz prometa i uhićen

Preksinoć u 20.20 sati u Zadru u Ulici Put Bokanjca policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin zaustavili su 27-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljane, odnosno bez položenog vozačkog ispita za upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Tijekom daljnje kontrole, vozač je odbio ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu.

Muškarac je isključen iz prometa i uhićen. Nakon prekršajne obrade zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 27-godišnjak je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 60 dana. Nakon saslušanja vozača na sudu predmet je stavljen u redovan postupak - istakli su iz policije.

Ključne riječi
vozačka dozvola uhićenje Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!