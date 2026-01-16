Nakon što je Zadranin zaustavljen odbio je test na droge. Policija ga uhitila, a sud ga pustio

Preksinoć u 20.20 sati u Zadru u Ulici Put Bokanjca policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin zaustavili su 27-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljane, odnosno bez položenog vozačkog ispita za upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Tijekom daljnje kontrole, vozač je odbio ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu.

Muškarac je isključen iz prometa i uhićen. Nakon prekršajne obrade zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 27-godišnjak je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 60 dana. Nakon saslušanja vozača na sudu predmet je stavljen u redovan postupak - istakli su iz policije.