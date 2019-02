Daruvarac: Sada sam i ja žrtva. Nakon svega ne vidim se u Hrvatskoj!

Darko Kovačević Daruvarac, nakon izlaska iz zatvora, kazao je kako je ogorčen na medijske napise koji tvrde da je zlostavljao neke zatvorenike dok su njega drugi šamarali. Ponovio je da to nije istina, da ga nitko nije zlostavljao niti je on ikoga zlostavljao.

Dodao je kako su se u zatvoru svi prema njemu ponašali 'fer', kako ostali zatvorenici, tako i pravosudni policajci.

Sve ono što se događalo proteklih mjeseci, povezano s njegovim imenom, kaže, na njemu je ostavilo traga. Kazao je u telefonskom razgovoru za RTL da mu je život upropašten i da se ne može 'oprati' od onoga što je napravio. Isto tako, kazao je, svoju budućnost, nakon pravomoćnosti presude, nakon kazne, nakon svega, ne vidi u Hrvatskoj. Kaže kako je ozloglašen i ne zna što bi tu radio.

VIDEO: Daruvarac izašao iz stražnog zatvora

[video: 29380 / ]

Dodao je kako su za vrijeme trajanja čitavog postupka ugrožena njegova ljudska prava te se zbog toga planira žaliti Sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Nije precizirao koga bi u tom slučaju tužio - medije ili pravosudne institucije, no on smatra kako je sada i on žrtva.

Darko Kovačević Daruvarac napustio je zatvor nakon što je istekao maksimalni pritvor za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i prijetnji 18-godišnjoj Zadranki. Iako osuđen na pet godina zatvora Daruvarac je slobodan do pravomoćnosti presude, nema više zabranu prilaska žrtvi i može napustiti zemlju. Obitelj žrtve ogorčena presudom je najavila odlazak iz Zadra.

Kovačević je pokušavajući izbjeći novinare promašio taksi, rekao je da ostaje u Zadru do pravomoćnosti presude. "Neću bježati", rekao je kratko novinarima nakon izlaska. Prema procjenama sa suda do pravomoćnosti će proteći najmanje nekoliko mjeseci.

Darko Kovačević Daruvarac na Općinskom sudu u Zadru 10. siječnja proglašen je krivim za prijetnje i brutalno premlaćivanje 18-godišnje Zadranke L. G. i nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora. Po zakonu do pravomoćnosti presude u pritvoru može ostati najviše mjesec dana, odnosno šestinu istražnoga zatvora, a to istječe 10. veljače.

VIDEO: Darko Kovačević izlazi i zatvora