Trojica ga na smrt pretukla, no ne može se utvrditi tko mu je zadao kobni udarac

Županijski sud u Slavonskom Brodu prihvatio je žalbu Općinskog državnog odvjetništva na presudu prvostupanjskog Općinskog suda u Čakovcu kojom su Bruno Hančić (38) i Deni Pikl (38) u prosincu 2023. u ponovljenom suđenju bili osuđeni svaki na po dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom Tomislavu Pergaru (23) prije petnaest godina. Na tu su se presudu žalili i Hančić i Pikl, a obojici su sada pravomoćno kazne povećane – Hančiću na tri i pol godine zatvora, a Piklu na tri godine. Optužen je bio i Matija Marčec (37), no on je preminuo 2021. u prometnoj nesreći. Općinsko državno odvjetništvo je priopćilo da se žalilo jer je smatralo da su okrivljenicima izrečene preblage kazne koje nisu bile primjerene stupnju kaznene odgovornosti, težini počinjenog kaznenog djela i nastaloj posljedici.

Županijski sud u Slavonskom Brodu zaključio je da je prvostupanjski sud u Čakovcu doista nedovoljno vrednovao otegotne okolnosti, to što su obojica bili osuđivani za druga kaznena djela. Prema optužnici, 27. siječnja 2011. u unutrašnjosti i na terasi jednog noćnog kluba u Čakovcu, Tomislavu Pergaru ta trojica zadala su veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu. Kada je pao na tlo, zadobio je ozljedu u predjelu trbuha, razderana mu je trbušna aorta, i ta je ozljeda bila kobna. Hančić je u žalbi naveo da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka nerazumljivom izrekom, proturječnoj samoj sebi, te zato što u presudi ne postoje razlozi o odlučnim činjenicama.

Iz presude, smatra, nije jasno tko je od od njih trojice pritisnuo trbuh Tomislava Pergara i time mu zadao ozljedu opasnu po život. No, prvostupanjski sud jednoznačno je i jasno, navodi Županijski sud, u izreci naznačio da je jedan od te trojice, ne zna se točno koji, snažno pritisnuo Pergara u području trbuha, čemu se preostala dvojica nisu suprotstavila. Nedvojbeno je, piše u presudi, da je tu ozljedu zadao ili Marčec ili Hančić ili Pikl, jer iz iskaza 15 svjedoka ne proizlazi da bi netko drugi osim njih trojice udarao Pergara rukama i nogama. Prvostupanjski sud je pravilno radnje Hančiča i Pikla označio kao supočiniteljstvo jer su se obojica, postupajući na temelju prešutnog dogovora i zajedničke odluke da teško tjelesno ozljede Pergara, pridružili Marčecu koji ga je najprije u blizini šanka više puta rukama i nogama udario u području glave i tijela, nakon čega je pao i ostao ležati.

Potom su ga sva trojca nastavila udarati rukama i nogama po glavi i tijelu, prvo u lokalu, a potom i na terasi ispred lokala, pri čemu ga je jedan od njih, a tijekom postupka nije nedvojbeno utvrđeno tko, snažno pritisnuo nogom ili laktom u predjelu trbuha. Prema iskazima svjedoka, Pergar je bio vidno pijan, a zbog intenziteta, načina i mjesta na tijelu u koji su ga udarali, ispravan je zaključak Općinskog suda da su Marčec, Hančić i Pikl djelovali s izravnom namjerom i u cilju da ga teško tjelesno ozljede, navodi se u presudi Županijskog suda, koji smatra da je kazna koju je odredio prvostupanjski premala. Hančić je, piše u presudi, od 2013. do 2019. bio četiri puta pravomoćno osuđivan za razna kaznena djela, između ostalog i na kaznu zatvora. Jedno od tih je bilo i kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju, pa je stav Županijsog suda je da je kazna premala.

Osim toga, otegotne su okolnosti, smatra Županijski sud, i to što je pokazao bešćutnost prilikom počinjenja kaznenog djela i to što je izostalo kajanje. I Pikl je bio pravomoćno osuđen u jednom predmetu 2018. i također je, navodi se u presudi, u slučaju T. Pergara pokazao bešćutnost i nedostatak kajanja. Hančić se danas oglasio na Facebooku opširnom objavom. "Tijekom dugogodišnjeg sudskog postupka u kojem sam sudjelovao, suočio sam se s jednom temeljnom, ali rijetko izgovorenom činjenicom: pravda i pravo nisu isto. Pravo je skup propisa koje sudovi primjenjuju, dok se pravda smatra ciljem koji bi se tom primjenom trebao postići. Idealno, presuda bi trebala zadovoljiti oboje. U praksi, često zadovolji samo jedno.

U ovom slučaju, nažalost, nije zadovoljeno ni jedno. Presuda donesena u mom predmetu ne ostavlja bez dilema samo mene kao okrivljenika, već i drugu stranu postupka – obitelj oštećenika. Nakon petnaest godina trajanja postupka, obrazloženje presude nije dalo jasan i nedvosmislen odgovor na ključno pitanje: tko je stvarno odgovoran za smrt oštećenika. Time nisu ispunjeni ni zahtjevi pravne sigurnosti, ni temeljni osjećaj pravde. S pozicije okrivljenika, neprihvatljivo mi je da se odluka temelji na pravnim osnovama koje su upitne ili narušene, dok se s pozicije oštećenika uskraćuje ono jedino što bi presuda trebala donijeti – jasnoću, istinu i završetak postupka utemeljen na činjenicama i dokazima. U takvoj situaciji nema stvarno zadovoljene strane. Zbog nastavka postupaka pred višim institucijama, svjesno se suzdržavam od iznošenja i komentiranja pojedinačnih činjenica, dokaza i konkretnih dijelova obrazloženja presude. Cilj ovog osvrta nije polemizirati s odlukom suda niti slati poruke o funkcioniranju pravnog sustava, već ukazati na načelni problem odnosa između prava i pravde u jednom dugotrajnom i složenom postupku. Kao čovjek, izražavam iskreno žaljenje zbog tragičnog događaja i suosjećanje s obitelji preminulog.

Gubitak ljudskog života nenadoknadiv je i svaka ljudska tragedija zaslužuje poštovanje. Istodobno, kao okrivljenik, ne mogu se poistovjetiti s odgovornošću koja mi se ovom presudom pripisuje. Jednako tako, izražavam žaljenje i duboko suosjećanje sa svojom obitelji, koja već godinama nosi teret ovog postupka i njegovih posljedica, iako prolazi kroz sve to u okolnostima u kojima je moja odgovornost predmet daljnjih pravnih ocjena. Ovom pravomoćnom presudom pravna borba za ostvarenje prava i pravde ne prestaje, već prelazi u drugačiji oblik. Poštujući pravni sustav Republike Hrvatske, u cijelosti ću ispoštovati donesenu pravomoćnu odluku. Međutim, njezino izvršenje ne znači i kraj nastojanja da se u ovom predmetu, prije ili kasnije, ostvare i pravo i pravda. Ispred mene i moje obitelji stoji težak put, ali unatoč svemu i dalje vjerujem da će se temeljna načela istine, prava i pravde u konačnici morati zadovoljiti – bez obzira na posljedice koje su do sada obilježile živote svih strana uključenih u ovaj postupak. Ako postoji moja odgovornost, smatram da ona mora biti jasno, javno i nedvosmisleno obrazložena, uz konkretne i provjerljive dokaze. Samo takva presuda može imati puni smisao – za okrivljenika, za obitelj oštećenika i za društvo u cjelini", objavio je na svom profilu na Facebooku prvookrivljeni Hančić.