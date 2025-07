VIDEO Josipović: Ustaštvo ne smije postati mainstream

– Thompsonov je koncert, što se tiče organizacije i priprema, bio profesionalan i osiguran kako treba. Međutim, ono što ne valja i što će ostaviti duboke posljedice, i već ih ostavlja, jest opća klima u društvu. Jer nije samo uzvik "za dom" koji je bio tamo na koncertu sporan, koliko sve ono što se poslije događalo. Vidjeli smo mlade ljude s ustaškim oznakama. Vidjeli smo i čuli pjevanje pjesama koje pozivaju na klanje, a u svemu tome najveća grozota je šutnja državnih tijela. Ta šutnja je de facto ustašu pretvorila u mainstream – rekao je bivši predsjednik RH prof. dr. sc. Ivo Josipović u Intervjuu tjedna za Večernji TV. Josipović smatra da je ta eskalacija rezultat duljeg procesa, potaknutog neuspjehom države, i za Vlada HDZ-a i Vlade SDP-a, da se uhvati ukoštac s povijesnim revizionizmom.

– Vidjeli smo udžbenike koji relativiziraju Drugi svjetski rat. Vidjeli smo i mise za Antu Pavelića koje se održavaju, ali nikada za one svećenike koji su bili dio narodnooslobodilačke borbe. Takvih je bilo, i to ne baš sasvim malo. Dakle, te društvene posljedice vjerojatno se sada svode na povijesni revizionizam sa sasvim sigurno političkim posljedicama. Riječ je o vrijednosnom sustavu koji se gradi i rezultat je dugogodišnjeg zanemarivanja obrazovanja i građenja jednog morala i lošeg odnosa prema antifašizmu – dodao je Josipović. Ističe da bi, kontra toga, javne osobe u javnom prostoru trebale biti uporne i odlučne u otporu takvom pristupu antifašizmu, nevezano za stranke.

– I mislim da se ne bi smjelo dogoditi da ustaštvo postane mainstream. U hrvatskoj politici, a i u široj javnosti također – rekao je Ivo Josipović, koji se ne slaže s tvrdnjom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je rekao "da se ustaškom pozdravu 'za dom spremni' daje prevelika važnost".

– Pa, tu se ne bih složio s gospodinom Turudićem. Mislim da je pitanje odnosa prema povijesti zapravo i pitanje naše budućnosti. Svojevremeno sam s pozicije predsjednika imao koncept, uvjetno rečeno, neke pomirbe koja se sastojala u tome da se zna da žrtava ima i s jedne i s druge strane. Simbolično bih rekao cvijet na grob, ali da bude samo jedno važno i svima općeprihvaćeno – da je bilo dobro biti protiv Hitlera, a ne s njim. I to bi trebao biti temelj. Međutim, to ne vrijedi. Ne žele svi staviti cvijet na svaki grob žrtve, dok drugi neće istinu o tome što je bilo ispravno, a što ne – napomenuo je bivši hrvatski predsjednik, koji se ne slaže ni s time da u RH danas nema ustašovanja jer često dobiva mailove u kojima se slave ustaše i ustaški zločinci.

Sam pozdrav "za dom spremni", istaknuo je Josipović, i za pravosuđe je kompleksan jer su i sudovi često mijenjali stajalište treba li ga kažnjavati ili ne. – I tu nije laka pozicija pravosuđa. DORH ili policija trebali bi ići s prekršajnim i kaznenim prijavama. Sudovi bi to trebali presuđivati, međutim to se ne događa. I rekao bih da to nije samo pitanje volje pojedinog pravosudnog dužnosnika, već je priča više razine – dodao je Ivo Josipović.