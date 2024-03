VIDEO Jezivi prizori iz naselja za bogataše: Luksuzne vile vise na litici, očajni vlasnici ih mogu samo gledati

Obilne kiše u južnoj Kaliforniji izazvale su klizišta koja prijete skupocjenim nekretninama. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje u osam okruga, dok je za područje Los Angelesa, Santa Barbare i San Luis Obispa izdano upozorenje na opasnost od poplava. Inače, kako piše Guardian, u prva dva mjeseca ove godine na području južne Kalifornije palo je oko 45 centimetara kiše, što je više nego duplo više od uobičajene količine kiše za to razdoblje. Vlasnici luksuznih zdanja u gradovima poput San Clementea i Dana Pointa svakodnevno nadziru svoje imanje jer su klizišta uzrokovala pomake, a jedan od vlasnika, Alan Ashavi, kazao je da mu je bazen skoro odsklizao niz stijenu.

Država Kalifornija će na kraju snositi troškove za zaštitu nekretnina od sve jačih oluja, povišenog mora i odrona. Troškove javno financiranih programa pomoći u slučaju katastrofa i isplate osiguranja koje subvencionira država snosit će svi, uključujući i one koji ne posjeduju luksuzne kuće s pogledom na ocean. A takvih je mnogo. Naime, većina latinoameričkih i crnačkih kućanstava u Kaliforniji nema vlastite domove, već žive u najmu. Los Angeles Times procjenjuje da bi 150 milijardi dolara vrijedne imovine u Kaliforniji mogle biti pogođene poplavama i erozijom do 2100. godine. To će, piše Guardian, vjerojatno rezultirati povećanjem premija osiguranja i troškova obnove nakon katastrofa koje će snositi država.

🏡🌊Despite the impending danger, 82-year-old Lewis Bruggeman stands firm in his $16M California mansion on the cliff's edge. Brushing off erosion concerns he claims the house is "fine" & won't be red-tagged. As storms loom, the city's assurance clashes with weather warnings🌧️🚫 pic.twitter.com/KI2K0aI2yY