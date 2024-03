VIDEO Ogromna mećava u SAD-u: Očekuje se do čak tri metra snijega, vjetrovi dosegli brzinu od 305 km/h...

Ogromna mećava tijekom vikenda zahvatila je dijelove američkih saveznih država Kalifornije i Nevade, piše u nedjelju BBC. Snježna mećava zatvorila je velike prometnice i zimovališta te je ostavila desetke tisuća ljudi bez struje. Oluja je posebno snažna u planinskoj regiji Sierri Nevadi, gdje su vjetrovi dosegli brzinu do 305 kilometara na sat, prenosi BBC.

Stanovnici su tamo upozoreni na "visoku do iznimno visoku opasnost od lavina". Karta opskrbe električnom energijom pokazuje da je više od 33 tisuće ljudi u Nevadi te gotovo 24 tisuće u Kalifornije bez struje. U subotu je zatvoren 121 kilometar autoceste Interstate 80. Na višim područjima očekuje se do tri metra snijega, najavljuju američki meteorolozi, upozoravajući da bi to moglo stvoriti "po život opasne situacije” za ljude u blizini jezera Tahoe.

Up to 12 feet of snow is forecast to fall in California's Sierra Nevada mountains through the weekend as dual cold fronts slam into the Pacific Northwest https://t.co/T1yZWnIgl9 pic.twitter.com/MYR7QOkWZ5