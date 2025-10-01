Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
AKTIVISTI UHIĆENI

VIDEO Objavljena snimka upada izraelskih vojnika na flotu za Gazu, priveli Gretu Thunberg

Foto: Screenshot X
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 23:32

Flotilu čini više od 40 civilnih brodova, a na njima se nalazi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista.

Pripadnici izraelske mornarice, kako smo i ranije pisali, presreli su više plovila flotile Global Sumudu, a kako sada javlja izraelsko ministarstvo ukrcali su se i pritvorili aktiviste koji su se nalazili na njima. 

Ministarstvo je objavilo i video u kojem izraelski vojnik predaje švedskoj aktivistici Greti Thunberg njezine osobne stvari. "Već je nekoliko plovila flotile Hamas-Sumud sigurno zaustavljeno, a njihovi putnici prebačeni su u izraelsku luku. Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi", navodi se u priopćenju. Nakon što budu dovedeni u Izrael, aktivisti će biti deportirani.

Podsjetimo, flotilu čini više od 40 civilnih brodova, a na njima se nalazi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista. Aktivisti s broda Alma, na kojem je i Greta Thunberg, oglasili su se na društvenim mrežama nekoliko sati prije uhićenja. "Ovo je protivno međunarodnom pravu. Otimaju nas", poručili su.

Ključne riječi
Greta Thunberg Brod Izrael Gaza

Komentara 4

Pogledaj Sve
VS
vrbe.sadim
00:41 02.10.2025.

Što su očekivali, da će nakon zabrane uplovljavanja u Izraelske teritorijalne vode biti dočekani cvijećem?

TK
tkoočemu
00:11 02.10.2025.

Ne kupovat ništa Čifutsko Jar, Oreo, Denone, Boss, Kalvin Clain, Ariel, Milka, McDonalds, L'Oreal, Coca-Cola,

FA
FACA00
00:08 02.10.2025.

gdje smo bili što smo radili...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još