VIDEO Objavljena snimka upada izraelskih vojnika na flotu za Gazu, priveli Gretu Thunberg

Pripadnici izraelske mornarice, kako smo i ranije pisali , presreli su više plovila flotile Global Sumudu, a kako sada javlja izraelsko ministarstvo ukrcali su se i pritvorili aktiviste koji su se nalazili na njima.

Ministarstvo je objavilo i video u kojem izraelski vojnik predaje švedskoj aktivistici Greti Thunberg njezine osobne stvari. "Već je nekoliko plovila flotile Hamas-Sumud sigurno zaustavljeno, a njihovi putnici prebačeni su u izraelsku luku. Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi", navodi se u priopćenju. Nakon što budu dovedeni u Izrael, aktivisti će biti deportirani.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Podsjetimo, flotilu čini više od 40 civilnih brodova, a na njima se nalazi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista. Aktivisti s broda Alma, na kojem je i Greta Thunberg, oglasili su se na društvenim mrežama nekoliko sati prije uhićenja. "Ovo je protivno međunarodnom pravu. Otimaju nas", poručili su.