ARSENAL ORUŽJA

Policija u kući 81-godišnjeg Austrijanca otkrila preko pola tone municije i 100 komada ilegalnog oružja

Antiterroristische Polizei
/DPA/PIXSELL Ilustracija
Autor
Snježana Herek
06.03.2026.
u 14:02

Sve je počelo u ponedjeljak navečer kada je u 19,15 sati pozvana policija u jednu obiteljsku kuću u Strasshofu (okrug Gänserndorf), zbog obiteljskog nasilja

Nakon bračne svađe i incidenta oko obiteljskog nasilja u mjestu Strasshof u pokrajini Donjoj Austriji, policija je slučajno otkrila veliko skrovište vatrenog oružja. Riječ je o 170 komada: 70 legalno prijavljenog i 100 komada u ilegalnom posjedu, izvještavaju u petak austrijski mediji. “Zaplijenjena je velika količina oružja, 550 kilograma streljiva, ratnog materijala i raznih dodataka za oružje”, priopćio je u petak glasnogovornik Pokrajinske policije Donje Austrije Johann Baumschlager istaknuvši: “U tijeku je pregled otprilike 100 komada oružja u ilegalnom posjedu, od strane Ureda za državnu sigurnost i sprečavanje ekstremizma pokrajine Donje Austrije”.

Sve je počelo u ponedjeljak navečer kada je u 19,15 sati pozvana policija u jednu obiteljsku kuću u Strasshofu (okrug Gänserndorf), zbog obiteljskog nasilja. Navodno je 81-godišnji Austrijanac prijetio svojoj supruzi i zaključao ju u sobu. Policija je po dolasku uspjela staviti situaciju pod kontrolu. Međutim, prilikom detaljnijeg obilaska kuće i sami policajci ostali su u čudu. U kući 81-godišnjaka, na gornjem katu i u podrumu zgrade policija je pronašla cijeli arsenal raznog oružja.

Državno tužiteljstvo u Korneuburgu odmah je dalo nalog za pretres kuće, koji je i proveden u utorak i srijedu. Uključeni su bili i austrijski Ured za državnu sigurnost i borbu protiv ekstremizma, te druge specijalne postrojbe. Kako je danas priopćila Pokrajinska policijska direkcija Donje Austrije, na Austrijanca je legalno bilo registrirano 70 komada oružja. Sve ostalo bilo je u nedozvoljenom posjedu. Uz oružje, streljivo i pribor, zaplijenjeni su i svi uređaji za pohranu podataka. Njih će, kako je izvješteno, pregledati Ured kriminalističke policije Donje Austrije.

Trenutno se ispituje sadrže li snimke kaznena djela, poput zlostavljanja ili silovanja. Kako u petak piše dnevni list “Kurier” kod 81-godišnjaka je navodno pronađeno i vojno oružje, popur jurišne puške Sturmgewehr 77 i mitraljeza MG42, te materijal s dječjom pornografijom. Mediji navode da istražitelji zasad polaze od toga da je osumnjičeni 81-godišnjak vjerojatno “kolekcionar oružja”. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, kako se navodi, trenutno “nema naznaka terorističke ili vjerski motivirane pozadine” za posjed oružja. Protiv 81-godišnjaka izdane su zabrana prilaska supruzi i nošenja oružja. Austrijanac će biti prijavljen Državnom tužiteljstvu u Korneuburgu, nakon završetka istrage.

Antiterroristische Polizei
1/100
Ključne riječi
policija oružje Austrija

