Szijjártó: Bruxelles igra s Hrvatima kako bi spriječio uvoz ruske nafte

Bruxelles igra s Hrvatima kako bi spriječio uvoz ruske sirove nafte morskim putem u Mađarsku i Slovačku, ustvrdio je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u objavi na društvenim mrežama. Szijjártó je naveo da su se Mađarska i Slovačka obratile Europskoj komisiji tražeći da se primijene pravila Europske unije nakon što je, prema tvrdnjama Budimpešte, došlo do prekida isporuke ruske nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba. Dodao je da su odgovor iz Bruxellesa dobili tek nakon više od deset dana.

Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti iz političkih razloga nisu ponovno pokrenule transport sirove nafte prema Mađarskoj. Tvrdi i da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon sjednice vlade izjavio da mađarskim, slovačkim ni stručnjacima Europske unije neće biti dopušteno pregledati naftovod, za koji Budimpešta tvrdi da nema tehničkih prepreka za nastavak isporuka.

Mađarski ministar ističe da pravni okvir Europske unije, prema tumačenju Budimpešte, dopušta Mađarskoj i Slovačkoj kupnju ruske nafte morskim putem u slučaju da transport cjevovodom nije moguć. Unatoč tome, tvrdi da Europska komisija u suradnji s Hrvatskom pokušava onemogućiti takav uvoz.

Szijjártó je također ustvrdio da Komisija u svom odgovoru nije stala uz Mađarsku i Slovačku, nego da, prema njegovim riječima, opravdava ukrajinsku stranu i tvrdi da dvije države članice EU ne suočavaju s problemima u opskrbi energijom. U objavi je pritom ocijenio da je takvo ponašanje Bruxellesa "sramotno i neprihvatljivo", dodajući da je zbog toga, kako je naveo, još važnije da Mađarska zadrži suverenitet u donošenju odluka o energetskoj politici.