Flotila pokušava dostaviti pomoć Gazi: Okružili su nas brodovi, izvode opasne manevre

Međunarodna flotila koja pokušava dostaviti humanitarnu pomoć Gazi u srijedu navečer susrela se s izraelskim brodovima. Putnici flotile tvrde da su izraelski brodovi izvodili „opasne i zastrašujuće manevre“ dok su se približavali ratom pogođenom pojasu. Nekoliko prijenosa uživo s kamera na brodovima flotile povremeno nestaje, dok organizatori upozoravaju na sve veće ometanje komunikacija. Tijekom putovanja Sredozemnim morem, njihove radio veze bile su kompromitirane barem dvaput, tijekom prolaska pored neidentificiranih plovila u ponedjeljak navečer i 24. rujna kraj grčkog otoka Gavdos.

Prema najnovijim informacijama, članica flotile Global Sumud, Yasemin Acar, rekla je da su tijekom jednog od tih incidenta njihove radio komunikacije bile prekrivene glazbom ABBA-e, dok su civilni brodovi bili meta dronova koji su nosili šok-bombe i prašak za svrbež. „Presretanje je započelo“, potvrdio je Lorenzo D’Agostino, talijanski novinar na brodu Hilo, dijelu flotile. „S Alma više nemamo komunikaciju. Sirius je presreo, vidio sam svojim očima, Kapetan Nikos presreo, viđeno na chatu. Ostatak flotile nastavlja put.“ Tuniški organizatori i sudionici dodali su da je Izraelska mornarica putem radija upozorila sve kapetane flotile da bi nastavak plovidbe prema obalama Gaze i pokušaj „probijanja blokade“ bio smatran prekršajem, izlažući sudionike mogućem uhićenju i sankcijama u skladu sa zakonom.

Nepoznato plovilo se približava flotili za Gazu: „(Brod) kruži oko nas… blokira put.” Reuters je potvrdio da je video snimljen s broda Sirius, jednog od plovila flotile, na temelju jarbola i užadi koja odgovaraju arhivskim snimkama broda. Izvori potvrđuju da je snimka nastala s broda Sirius, no identitet drugog plovila prikazanog na videu te točno vrijeme snimanja nisu potvrđeni. Na brodovima flotile, među kojima su parlamentarci, aktivisti i poznata klimatska aktivistica Greta Thunberg, potvrđeno je da se približava oko dvadeset neidentificiranih plovila, a organizatori očekuju da bi flotila mogla biti presretnuta u roku od sat vremena, prenosi portal Reuters.

Izrael je naglasio da će spriječiti dolazak brodova u Gazu, tvrdeći da je njegova pomorska blokada legalna dok se bori protiv Hamasa. Flotila je poručila da će nastaviti svoj kurs prema Gazi i očekuje dolazak u četvrtak ujutro, ako ne bude presretnuta. Talijanska i grčka vlada pozvale su Izrael da ne ugrožava aktiviste, a članovi flotile odbili su kompromisnu ponudu da pomoć preda Katoličkoj crkvi radi posredne dostave.

Na jednoj od fotografija i videa flotile vidi se vojnok plovilo u blizini civilnih brodova. Reuters je potvrdio da je snimka napravljena s broda Sirius, jednog od plovila flotile, no identitet izraelskog broda i točno vrijeme snimanja nisu potvrđeni. Flotila Global Sumud sastoji se od više od 40 plovila i oko 500 sudionika iz više od 40 zemalja, a njezina misija je najnoviji pokušaj probijanja izraelske blokade radi dostave hrane i lijekova Palestincima u Gazi.