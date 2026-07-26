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DETALJI NESREĆE

Eksplozija Puli: Ozlijeđena žena, stigao i helikopter

JVP Pula
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
26.07.2026.
u 15:11
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U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena, koja je u tom trenutku bila sama u kući

U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijana u nedjelju ujutro ozlijeđena je 71-godišnja žena koja je zbog zadobivenih ozljeda helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu, izvijestila je istarska policija.  Policija je dojavu o eksploziji u kući u naselju Šijana u Puli zaprimila u 11,45 sati.

U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena, koja je u tom trenutku bila sama u kući. Zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda, helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu. 

Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka eksplozije, a neslužbeno se doznaje kako se vjerojatno radi o eksploziji plinske boce jer su pulski vatrogasci iz kuće tijekom intervencije izvukli plinsku bocu. Očevid je u tijeku. 
Ključne riječi
plinska boca eksplozija Pula

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