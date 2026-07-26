Eksplozija Puli: Ozlijeđena žena, stigao i helikopter

U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijana u nedjelju ujutro ozlijeđena je 71-godišnja žena koja je zbog zadobivenih ozljeda helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu, izvijestila je istarska policija. Policija je dojavu o eksploziji u kući u naselju Šijana u Puli zaprimila u 11,45 sati.
U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena, koja je u tom trenutku bila sama u kući. Zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda, helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu.
Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka eksplozije, a neslužbeno se doznaje kako se vjerojatno radi o eksploziji plinske boce jer su pulski vatrogasci iz kuće tijekom intervencije izvukli plinsku bocu. Očevid je u tijeku.
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