VIDEO Dragan Bagić: Ako se zabrani koncert Thompsona, svašta je moguće

Upad maskiranih huligana na Dane srpske kulture u Splitu zgrozio je državu. Politički analitičar Dragan Bagić u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a komentirao je reakciju i premijera i predsjednika države, ali i premijerovog savjetnika, akademika Zvonka Kusića koji je događaj u Splitu okarakterizirao kao izolirani micro incident koji medijski djeluje dramatičnije nego što doista jeste. Bagić kaže da su takve ocjene potpuno pogrešne.

- U političkom smislu ovo je jedan od najradikalnijih događaja koje smo imali u jako dugo vremena, bitno radikalniji, bitno ekstremniji, bitno opasniji od niza drugih događaja koje smo imali ovog ljeta i raznih incidenata. Potpuno je neusporediv sa, recimo, situacijom koju smo imali u Benkovcu gdje se nije dogodilo ništa dramatično u formalno zakonskom smislu i gdje znamo tko su ti ljudi koji su to sve vodili. Ovo što se dogodilo u Splitu je puno više od kaznenog djela. Tu imamo dobro organiziranu tajnu organizaciju koja maskirana upada i nasilno prekida neki kulturni događaj i ruši pravni i ustavni poredak Republike Hrvatske. Minoriziranje takvog događaja je potpuno, kaže, pogrešno kao što su izjave i od premijera i predsjednika države na ovu temu bile pogrešne i nedovoljne.

Na pitanje je li se slučaj Split dogadio slučajno ili zato što su se minorizirali mnogi nemili događaji u proteklih pola godine Bagić kaže da je prvo potrebno postaviti adekvatnu reakciju na takav jedan događaj jer ona podvlači crtu, što može, a što nije prihvatljivo. A to je, u ovom slučaju, propušteno. Kao što je premijer propustio, dodao je, jasno reći da takav čin dolazi iz ekstremne desnice, odnosno propustio je osuditi milje odakle to dolazi. - Iz toga izvlačim zaključak da je Plenković doista izgubio konce i poluge kontrole nad strankom, ali i širim političkim kontekstom i da se ne osjeća dovoljno jako da bi adekvatno reagirao. Naprosto se ne osjeća dovoljno jakim da bi stvari postavio na pravi način-smatra Bagić.



Podsjeća i na spontanu reakciju dijela vladajuće koalicije koja je događaju u Splitu prvo dala podršku što pokazuje da unutar struktura vladajuće koalicije ima dosta onih koji zapravo ne razumiju dobro stvari i vide simpatije. Bagić kaže i kako nema spora da je koncert Marka Perkovića Thompsona bio okidač za sve što se nakon njega događalo jer je otvorio pravo na iznošenje u javni prostor određenih radikalno desnih stajališta.

- Pogrešno je tvrdi da su 500 tisuća ljudi radikalni desničari koji podržavaju ovo što se dogodilo u Splitu, ali problem s koncertom i ponašanjem cijelog HDZ-a, Vlade, a pogotovo gospodina Ivana Anušića koji je nakon koncerta rekao da ništa više neće biti isto u politici je u tome što nisu predvidjeli moguće posljedice-kazao je Bagić. Tezu o dva ekstrema koja se provlači medijskim prostorom zadnjih dana, a prema kojoj s jedne strane imamo ekscese radikalne desnice, a s druge strane radikalne ljevičare koji zbog svega dižu histeriju dok je Vlada na čelu s Plenkovićem u sredini i balansira, Bagić naziva promašenom, ali i opasnom.

- Tu se radi o jednoj vrlo opasnoj strategiji HDZ-a, ali i drugih u kojoj se mainstream lijevim i liberalnim strankama lijepi etiketa ekstremizma jer reagiraju na postupke ekstremne desnice. To će samo produbiti podjela i otežati bilo kakav suvisli razgovor, zatvoriti prostor za dijalog - kaže Bagić.

Na pitanje bi li prihvaćanje preporuka tzv. Vijeća za suočavanje s prošlošću bilo rješenje za smirivanje tenzija u društvu, a prema kojima bi ZDS bio dozvoljen samo na grobljima i u komemorativne svrhe Bagić kaže kako je često kod takvih tema problem krutost, kada se ne vide nijanse jer onda takvo jedno pitanje nikada neće biti riješeno.

- Osobno sam stava da smjer razmišljanja Povjerenstva za suočavanje s prošlošću nije bio pogrešan jer morate uvažiti stvarnost, da je to smetalo svima, ali nitko to nije riješio-kazao je Bagić koji drži kako Plenković preporuke Vijeća nije ugradio u zakone jer je tada bio u koaliciji sa SDSS om, a sada neće jer je s Domovinskim pokretom. Ali i zbog činjenice da ima oko sebe ljude koji na događaj u Splitu reagiraju na način da spominju ekstremističke lijeve reakcije. Na pitanje znači li to da rješenja trenutno nema Bagić kaže da se čini da ga neko vrijeme neće biti te ponavlja tezu da je Plenković izgubio kontrolu. - Došlo je do urušavanja jednog od temeljnih stupova njegove vlasti. Mi smo se sada vratili u periodu između 2013. i 2015. Što se tiče društvene atmosfere vratili nazad desetak godina unatrag-kazao je Bagić. Govorio je i o intenciji gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da zabrani drugi Thompsonov koncert u Areni 28. prosinca. Na pitanje jesu li u tom slučaju mogući nemiri, neredi Bagić kaže da se nakon Splita svašta može očekivati, pogotovo jer vlast nije reagirala kako je trebala, kao i predsjednik i oporba. Za kraj je komentirao i "mlake" reakcije predsjednika države i što iz toga iščitava. Kaže kako misli da je Milanović intimno prihvatio "dvostruke konotacije".