VIDEO Krvavi prosvjedi protiv mjera u Rotterdamu: Ozlijeđeno sedam osoba, policija pucala

Gomile prosvjednika u lučkom gradu Rotterdamu palile su automobile i bacale kamenje na policiju koja je odgovorila hicima i vodenim topom nakon što su prosvjedi protiv oštrijih covid mjera postali nasilni u petak navečer u rezultatu čega je ozlijeđeno sedmero ljudi.

"Ispalili smo hice upozorenja, a bilo je i izravnih jer je situacija bila opasna po život", rekla je Reutersu glasnogovornica policije Patricia Wessels.

