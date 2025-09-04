FOTO Zagrebački vatrogasci izjurili na neobičnu intervenciju: Uz sav trud ipak nisu uspjeli
Prolaznici na zagrebačkom Cvjetnom trgu jutros su oko 8 sati svjedočili prizoru koji je mnoge iznenadio. Umjesto borbe s plamenom, vatrogasci su se našli u posve neuobičajenoj misiji - pokušavali su izvući prsten koji je završio u šahtu.
Akciju je zabilježio Pixsellov fotoreporter, a svatko tko se zatekao na trgu mogao je vidjeti kako vatrogasci, uz svu svoju opremu i trud, pokušavaju razbiti šaht. No, kako je opisao fotoreporter, “šaht je ipak bio jači”, pa prsten na kraju nije vraćen vlasniku.