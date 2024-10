VIDEO Bulj: Otići ću u Srbiju. Bit će upoznat i ministar i Vučićevi narodni poslovnici, znat će datum i vrijeme

Miro Bulj, Mostov kandidat za predsjednika gost je današnje emisije u studiju Večernjeg lista. Nakon što je prije deset dana u Saboru službeno najavio svoju predsjedničku kandidaturu "kao narodni kandidat", Miro Bulj najavio je čak pet referenduma koji se tiču slanja vojske na granicu, zaustavljanju poreza na nekretnine, porijekla imovine, zabrane javnog financiranja svih medija i organizacija koje ne poštuju deklaraciju o Domovinskom ratu. O njima, ali i temama kao što su odnos sa Srbijom, rodna ideologija, pitanje migranata ili demografska slika Bulj razgovara s voditeljicom Ivom Boban Valečić.

Rekli ste sami za sebe i drugi vas zovu narodnim kandidatom. Što bi značilo kandidat iz naroda znači li to da su drugi kandidati manje narodni?

- Gospodin Puhovski je rekao da sam ja narodni pučki kandidat. Ja sam čovjek iz naroda, mislim da će mi to biti slogan. To je bio i moj slogan u Sinju.

Početak kampanje obilježio je odnos prema Srbiji i sa Srbijom. Došle su i neke prijetnje od tamošnjih ministara, tamošnjih zastupnika... Vi kažete da ćete vrlo brzo u Srbiju pa da Vam to mogu reći i tamo.

- Tako je, ja ću skoro otići u Srbiju posjetiti jednu grupaciju. Meni nije problem taj, međutim to što se dogodilo u Dubrovniku, što je Andrej Plenković omogućio Aleksandru Vučiću da napravi svoj show i negira velikosprsku agresiju, to je za mene nezamislivo ponašanje. Ovo se dogodilo i kad je bila Kolinda Grabar Kitarović i kada smo trebali dobiti popis nestalih koji nismo dobili. Moramo postaviti granicu sa Srbijom. To je popis naših nestalih, plaćanje ratne odštete, ista prava u Izbornom zakonu za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji.

Jesu li vas ova prepucavanja iz Srbije na Vaš račun motivirala da otiđete u Srbiju?

- Ne. Ja sam već prošle godine trebao otići. Bit će upoznat i ministar i narodni poslovnici iz Vučićeve stranke tako da će znati datum i vrijeme.

Kada ste zadnji put bili?

- Nisam bio u Srbiji. Mislio sam otići prošle godine, no imao sam obaveza, sada i oko predsjedničke kandidature...

Ukupan broj kandidata je otprilike kao i prošlog puta. Većina ih je na desnici. Obraćate se sličnom biračkom tijelu. Gospodin Jonjić, jedan od kandidata, pozvao je da se svi okupe oko jednog kandidata jer inače idete na ruku ljevici. Idete li Vi na ruku ljevici svojom kandidaturom?

- Prvo treba defrinirati tko je ljevica. Ili Josipović ili Milanović. Josipović kojega je podržavao Primorac. Tu nema razlike. Ja sam htio da imamo besplatan vrtić, što je Primorac predložio? Besplatan vrtić. U gradu Sinju je besplatan vrtić!

Hoćete reći da kopiraju Vaše ideje?

- Ma neka kopiraju, ja ću drage volje pomoći da se uzmu za primjer mjere koje daju rezultate nakon dugo vremena. Grad Sinj napokon ima pozitivan prirast.

Morate priznati da je pomalo čudno da se protivite bilo čemu u organizaciji udruge nacionalne manjine koja je istodobno i koordinacija nacionalne manjine, dakle ispada da su prognani s područja Sinja.

- Vidite Vi kako je to interesantno. To je i pučkoj pravobraniteljici bilo čudno pa sam ja njoj postavio ovo pitanje: je li njoj bilo čudno što su Marku Perkoviću Thompsonu zabranili koncert u Areni. Je li normalno da Tomašević zabrani oglase Hoda za život?

Idemo o drugim referendumima. Možete li mi reći više o zabrani rodne ideologije u vrtićima i školama?

- Meni nije normalno da dijete iz vrtića donese knjižicu na kojoj piše "sretna obitelj" i tamo su tata, tata, sinovi ili kćeri. Ja uvažavam svakoga i ne mogu birati tko će što biti. Ja sam, naravno, za naše tradicionalne kršćanske vrijednosti. Je li normalno da uče djecu u vrtiću da žensko mora biti muško, da muško mora biti žensko? Svakoga uvažavam, unutar njegova četiri zida, međutim mora se čuti ovaj glas šutljive većine, naravno, ne ponižavajući nikoga. Tkogod se naziva kršćaninom ne smije mrziti nikoga, Bog je sve stvorio... Ali da se dijete u vrtiću uči da je sretna obitelj tata i tata, to je diskriminacija prema onima koji štuju tradicionalne vrijednosti! Ja sam osobno protiv toga da se rodna ideologija uvlači u vrtiće. Meni dolaze roditelji i nekima nije normalno da im u školu ode sin i vrati se kao kći. Svatko ima svoje stavove, ali moj je stav jasan. Mi imamo svoje kršćanske korijene, svoje kršćanske vrijednosti, ono što je Europska unija izbjegla. Mi se toga ne trebamo sramiti. Postavljam pitanje: Zbog čega Europska unija u Ustavu ne spominje kršćanske? Odjednom, sve obiteljske, tradicionalne vrijednosti postaju passé i vi ste zatucani, vi ste prekonzervativni. Ne! Prihvaćam sve, svatko je stvoren od krvi i mesa i mora živjeti, ali da netko na silu gura to kao kroz toleranciju, protiv toga sam.