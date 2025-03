VIDEO Bivšeg slovačkog premijera napali u Rogoznici: 'Nije ti ovo Europa, jesi čuja?'

Bivši slovački premijer Igor Matovič boravio je u Hrvatskoj gdje je istraživao navodne luksuzne vile povezane s osobama iz stranke Smer-SSD u mjestima Rogoznica i Ražanj. Tijekom snimanja ispred imanja poduzetnika Jozefa Brhela u Rogoznici, došlo je do incidenta s lokalnim stanovnikom. ​Na snimci koju je Matovič objavio, vidi se kako mu prilazi muškarac koji drži kamen u ruci, verbalno ga napada i zahtijeva da prestane snimati. Muškarac mu se više puta unosi u lice, vičući: "Nije ti ovo Europa, jesi čuja?", "Nećeš ti na Rogoznicu pi*ka ti materina", "Nije Rogoznica tvoja pi*ka ti materina". Također je pokušao komunicirati na engleskom jeziku, govoreći: "Don't do stupid shit here".

Matovič je incident prijavio policiji i nastavio dokumentirati događaj, nazivajući napadača "majmunom". Njegova istraživanja povezana su s informacijama da je slovački premijer Robert Fico navodno kupio zemljište u Dalmaciji, što je Fico demantirao, izjavivši: "​Nisam kupio nikakav teren u Hrvatskoj niti gradim vilu. To se lako može provjeriti u zemljišnim knjigama." ​

Slovački mediji nisu posvetili značajnu pažnju ovom incidentu koji je uključivao bivšeg premijera Matoviča. Portal SME objavio je i kako se tamo ubrzo pojavio još jedan muškarac i započeo razgovor s Matovičem. Tvrdio je da je Matovič autom ušao na njegovo zemljište. "Bili ste na mom posjedu," naglašeno je rekao, pokazujući video na svom mobitelu u kojem je, čini se, snimio situaciju. Matovič to ne poriče. "Cesta je bila otvorena," odgovara. Dodaje i da će pozvati policiju. Međutim, policija se do kraja videa nije pojavila na mjestu događaja.

Međutim, incident je izazvao pažnju u hrvatskim medijima, gdje je detaljno opisan sukob između Matoviča i lokalnog stanovnika.​ Unatoč ograničenom izvještavanju u slovačkim medijima, incident je izazvao reakcije na društvenim mrežama i forumima, gdje su korisnici raspravljali o Matovičevim aktivnostima u Hrvatskoj. Neki su izrazili podršku njegovim naporima u borbi protiv korupcije, dok su drugi kritizirali njegov pristup i metode.​