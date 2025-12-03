VIDEO Trump bjesnio: 'Bistriji sam nego prije 25 godina, vi ste ludi'. A onda ga je opet 'oborilo' usred važnog sastanka

"Bistriji sam nego što sam bio prije 25 godina", rekao je Donald Trump na sastanku kabineta u utorak. Ovom primjedbom htio je odbaciti opsežan članak New York Timesa u kojem se tvrdilo kako 79-godišnji predsjednik djeluje usporeno tijekom svog drugog mandata, prenosi CNN. Trump je također poručio uredništvu da je on "bistar", a da oni "nisu bistri". Optužio je novinare da nepravedno izvještavaju o njegovom zdravlju i izdržljivosti. "Vi ste ludi", poručio im je. Međutim tijekom idućih sat i pol, američki predsjednik se mučio pokazati tu bistrinu i energiju kojom se malo prije hvalio. Naime, izgledalo je da Trump vodi dugu i dosta često izgubljenu bitku s poslijepodnevnim umorom.

Unatoč tome što su članovi njegovog kabineta iznosili hvalospjeve na njegov račun, što je inače Trumpova omiljena aktivnost, predsjedniku su se nekoliko puta sklapale oči. Svega 15-ak minuta nakon oštrih kritika na račun medija, Trump se borio da ostane budan dok ga je ministar trgovine Howard Lutnick hvalio zbog trgovinskih ratova. Kapci su mu bili sve teži tijekom izlaganja ministra stanovanja i urbanog razvoja Scotta Turnera te ministrice poljoprivrede Brooke Rollins. Borba sa snom postala je posebno očita tijekom govora ministra financija Scotta Bessenta, ministrice rada Lori Chavez-DeRemer i šefa Agencije za zaštitu okoliša Leeja Zeldina.

Kada su riječ preuzeli ministrica obrazovanja Linda McMahon i ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., Trump je djelovao gotovo nepomično, držeći oči zatvorenima po 10 do 15 sekundi prije nego što bi ih naglo otvorio ili kimnuo glavom. Slična se situacija dogodila i tijekom govora državnog tajnika Marca Rubija, koji je hvalio Trumpove napore u okončanju ratova. Ovoga puta Trumpovo drijemanje bilo je još očitije jer je sjedio odmah do Rubija, a kamere su bile usmjerene na obojicu. Na kraju svog monologa, Rubio se našalio, a ako je Trump i čuo šalu, nije to ničime pokazao.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, na pitanje da komentira događaj, ustvrdila je kako je Trump "pažljivo slušao i vodio cijeli maratonski sastanak kabineta". Nije propustila priliku pohvaliti ga za to što je ove godine održao devet sastanaka kabineta i za "upečatljiv" odgovor tijekom dijela za pitanja i odgovore, kada je napao demokrate i somalske imigrante.

"Na svim ovim povijesnim sastancima, predsjednik i njegov nevjerojatni tim ističu iscrpan popis postignuća koje su ostvarili u ime američkog naroda kako bi Ameriku ponovno učinili velikom", rekla je Leavitt. U manje od mjesec dana, ovo je Trumpu drugi put da se bori sa snom tijekom javnog događaja u Bijeloj kući. Posljednji put to se dogodilo 6. studenog u Ovalnom uredu.

Washington Post je tada pregledao više snimki i izračunao da je Trump proveo gotovo 20 minuta boreći se da drži oči otvorene. Snimke Trumpa kako drijema s tog događaja, koje su bile još jasnije od jučerašnjih zbog boljih kutova kamere, brzo su postale viralne. U cijeloj priči nije ključno to što 79-godišnjak drijema, što ne mora nužno značiti neki ozbiljan zdravstveni problem.

Problem je u tome što je Trump postao žrtva vlastitih standarda koje je postavio za predsjedničku funkciju. Naime, bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena godinama je zvao "Pospanim Joeom" zbog spavanja pred kamerama. Takve situacije je smatrao neprimjerenima za predsjednika i dokazom Bidenove nesposobnosti.

Nakon što je Biden 2021. zaspao na klimatskoj konferenciji u Škotskoj, Trump je poručio: "Nitko tko ima istinski entuzijazam i vjeru u neku temu nikada neće zaspati!" Kritizirao ga je i u idućim godinama. Nakon Bidenovog govora o stanju nacije početkom 2024., Trump je rekao da "većinu vremena izgleda kao da spava". U lipnju iste godine ismijavao je Bidena zbog pospanosti nakon putovanja u inozemstvo, rekavši: "On zaspe na svakom događaju."

U rujnu prošle godine je izjavio: "Nikada me nećete vidjeti da spavam pred kamerom." Postavlja se pitanje: ako je spavanje na sastancima kod Bidena bio znak nedostatka "entuzijazma i vjere", zašto se isti standard ne bi primijenio i na Trumpa? Kada je riječ o zdravlju, izuzetno je bitan kontekst. Nema sumnje da je Biden djelovao znatno starije od Trumpa i da su njegovi suradnici često prikrivali njegovo narušeno zdravlje. Bivši predsjednik nije imao ni približno gust raspored kao što ga ima sadašnji, iako je Trump smanjio broj svojih nastupa i domaćih putovanja.

Međutim,Trump je također dugo bio netransparentan po pitanju vlastitog zdravlja. Poznat je po objavljivanju preuveličanih pisama svojih liječnika i izbjegavanju potpunog otkrivanja detalja o svojim liječničkim pregledima, uključujući i nedavnu magnetsku rezonancu.

Tijekom Trumpovog prvog mandata, dr. Harold Bornstein, autor hvalospjevnog pisma o njegovom zdravlju iz 2015., priznao je da je Trump "diktirao cijelo to pismo". U pismu se tvrdilo da će Trump biti "najzdravija osoba ikada izabrana za predsjednika". Upravo takvi potezi siju sumnju i legitimiraju novinarske istrage, pogotovo kada predsjednik pokazuje sve više znakova starenja. I baš kao što će neprestano nazivanje nekoga "Pospanim Joeom" učiniti svaki vaš trenutak pospanosti puno uočljivijim.