Kako je izgorjela gorljiva trumpistica

Pet minuta gledao sam njezin video ostavke sve dok se nisam uvjerio da to nije snimka generirana umjetnom inteligencijom, toliko je bila šokantna! Razgovarao sam s kolegama iz stranke i nitko ovo nije predvidio – rekao je za CNN Ricky Hess, predsjednik Republikanske stranke okruga Paulding na sjeverozapadu Georgije, gdje se danima čude potezu zastupnice u Kongresu Marjorie Taylor Greene (51). Dosad jedna od najgorljivijih trumpistica, najavila je ostavku nakon što ju je američki predsjednik izvrijeđao jer se usudila tražiti objavu Epsteinovih dosjea. Nazvao ju je izdajnicom i povukao je svoju podršku za njezin ponovni izbor. David Guldenschuh, potpredsjednik stranke u okrugu Floyd, cijeni Marjorie jer "nije stranačka poslušnica kao ostali u Washingtonu", no priznaje da je svađa između nje i Donalda Trumpa izazvala neugodu i nelagodu u stranci. Greg Garrett, također jedan od njenih glasača, kaže da je dobro predstavljala svoj okrug i nije zaslužila da je Trump tako napadne. "Ja je ne bih nazvao izdajicom, ali takav je Trump. Znate da on uzvraća udarac ako ga udarite", dodao je. U medijima su se odmah pojavila nagađanja nije li najavila ostavku kako bi se kandidirala za neku državnu funkciju u Georgiji ili možda za predsjednicu 2028. godine?