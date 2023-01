VIDEO Neodgovorni vozači u Zagrebu ulovljeni kamerom. A ova najskuplja nesreća obišla je i svjetske medije

Neodgovorni vozači koji svojom vožnjom ugrožavaju sebe ali i ostale sudionike prometa nažalost događaju se prečesto na hrvatskim cestama, pa tako i na zagrebačkim. Neki od njih ulovljeni su kamerom i na sreću – ove nesreće su prošle bez težih posljedica. Posljednja takva dogodila se upravo jučer, na Staru godinu, kada je umalo završilo kobno za brojne prolaznike kod zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta gdje je oko 16.30 vozač BMW-a skrivio prometnu nesreću koja je samo pukom srećom završila bez tragičnih posljedica. Opširnije pročitajte OVDJE.

Brojne snimke i fotografije neodgovornih vozača objavljuju se na društvenim mrežama, a mi vam donosimo nekoliko njih koje su obilježile 2022. godinu na zagrebačkim cestama. Nesvakidašnja, a ujedno i vjerojatno najskuplja nesreća, dogodila se upravo u Zagrebu. Naime, u rujnu je u Mlinovima vozač 15 milijuna eura vrijedne Pagani Zonda Barchette udario Ford Fiestu.

Vozač Paganija prebacio je u nižu brzinu i autu od 700 KS stražnji se kraj nekontrolirano zanio. Pogledajte video!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Srećom, nitko nije stradao, vlasnik Paganija je priznao krivnju, platio kaznu i već je u subotu ujutro očekivao dostavu novog bolida kako bi mogao nastaviti voziti u karavani najskupljih supersportskih automobila.

Divlja vožnja kod zagrebačke Arene

Društvenim mrežama širile su se snimke divlje vožnje kod zagrebačke Arene, a u kojoj je jedan mladi vozač svojim automobilom naletio na parkirano vozilo, a koje je potom udarilo drugi automobil. Riječ je o nesreći koja se dogodila u večernjim satima, a automobilom je upravljao 19-godišnjak.

Mladić je velikom brzinom projurio kraj pješaka koji su stajali uz cestu te se okrenuo na kolniku, prešao preko rubnika i zabio se u parkirani automobil. S obzirom da je svemu tome svjedočio velik broj ljudi, dobro je da je prošlo samo s materijalnom štetom.

Fotografija iz Zagreba izazvala raspravu na Facebooku

Fotografija prometne scene u Zagrebu izazvala je raspravu na Facebooku, a glavnu ulogu ima jedan Smart. Na fotografiji koja je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode vidi se kako Smart blokira prolaz automobilima u lijevu traku koja preusmjerava promet u desnu traku.

Naime, mnogi vozači često dovezu do kraja lijeve trake i onda se ubace u desnu te tako izbjegnu kolonu vozila. Smart s fotografije tome je odlučio stati na kraj, a mnogi su ga podržali.

- Očito da smo mi kaj stojimo i uredno čekamo kreteni, a ovi kaj se voze po zaustavnima, trotoarima, preko livada i ne znam gdje sve ne (da ne nabrajam dalje) su spasioci koji smanjuju gužve... - jedan je od brojnih komentara.

- Najveći problem ovih u lijevoj traci je to što očekuju da će ih ovaj iz desne trake pustiti čim ovaj iz lijeve upali žmigavac, jasno da ga treba pustiti, ali stvar je u tome da ovi iz lijeve trake idu na silu u desnu traku, kao da oni imaju prednost, treba priznati da većina ovih iz lijeve trake gleda kako što prije zaobići kolonu, a ne da rasterete gužvu - drugi je komentar. No, bilo je i onih koji se ne slažu s postupkom vozača Smarta.

- Radi takvih seljaka i je gužva, trebalo bi po zakonu biti pune obje trake i naizmjenično ulaziti - komentira korisnik koji se odobrava postupak vozača Smarta.

Prizor iznenadio vozače u N. Zagrebu

Nesvakidašnji prizor koji je iznenadio mnoge vozače snimljen je na prometnici u Novom Zagrebu. Naime, Facebook stranica 'Prometne zgode i nezgode' objavila je video koji prikazuje kako u prtljažniku jednog karavana sjedi muškarac te rukom pridržava stražnja vrata vozila koja se nisu mogla zatvoriti zbog tereta kojeg su prevozili.

Video su nazvali 'specijalni transport', a neki od korisnika su se našalili kazavši kako je riječ o klimatiziranju automobila.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog nesuglasica u prometu izbila tučnjava u Zagrebu

Prilikom čekanja na semaforu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, početkom godine izbila je tučnjava između dvojice vozača. Kako pišu 24sata, tučnjava je navodno izbila jer jedan vozač nije htio propustiti drugog u svoju traku.

- Htio mu je autom ući u traku pa je vozač pokraj njega izašao iz svog auta i počeo ga tući pa ga je ovaj u autu odalamio po glavi - rekla je za 24sata žena koja je svjedočila incidentu.

Video tučnjave objavljen je na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" gdje se vidi kako se prvi napadač povukao nakon što je zadobio udarac u glavu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VIDEO Prošao kroz crveno pa umalo izazvao težak sudar u Sesvetama

Vozač skupocjenog terenca u punoj je brzini prošao kroz crveno svjetlo i bez zaustavljanja prošao kroz raskrižje u Sesvetama. Međutim, nekoliko metara nakon raskrižja jedan je vozač iz dvostruke kolone s parkirališta jednog trgovačkog centra skrenuo udesno, dakle u isti smjer odakle je već stizao terenac. Vozač koji je skretao udesno očito nije ni vidio da se terenac nije zaustavio na crveno svjetlo budući da su mu pogled zaklonili automobili koji su čekali za skretanje ulijevo.

Terenac i vozač malog automobila umalo su se sudarili, no i jedan i drugi reagirali su brzo pa je nesreća, srećom, izbjegnuta. U svakom slučaju radi se o nesumnjivo nepromišljenoj vožnji osobe koja je upravljala terencem, a koja je zbog nezaustavljanja na crvenom svjetlu dovela u opasnost druge sudionike u prometu.

POGLEDAJTE VIDEO

Spačka na Velesajmu

Nepoznatu osobu koja je ignorirala upozorenje o zabrani te nepropisno parkirala ispred jednog od ulaza na Velesajmu dočekalo je neugodno iznenađenje. Naime, radnici koji su zatekli vozilo na vozačevu nekulturu odgovorili su tako što su mu automobil zamotali u prozirnu foliju.

Foto: Snimila čitateljica

Suludo vozili uz nasip u Zagrebu u ukradenom autu, kasnije je izvučen iz Save

U koritu rijeke na Ivanjorečkoj cesti pronađen je osobni automobil marke Opel Corsa. Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako se radi o automobilu koji je ukraden dan ranije na Peščenici. Pretpostavka nadležnih službi bila je da su mlađe osobe otuđile auto i gurnule ga u Savu. Iako odgovorne osobe nisu pronađene, na društvenim se mrežama pojavila snimka koja je, čini se, dala uvid u ono što je Corsa preživjela prije nego je završila u rijeci.

Naime, korisnik Facebooka u komentaru objave Vatrogasne postrojbe Zagreba podijelio je snimku na kojoj se vidi kako netko automobilom juri savskim nasipom kod Domovinskog mosta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S obzirom na izgled automobila, a i na vrijeme nastanka snimke, kako tvrdi autor, vjerojatno je snimio upravo istu Opel Corsu koju su zagrebački vatrogasci 6. studenog izvukli iz Save.

Tko je kriv za ovu prometnu nesreću? Stručnjak objašnjava

Snimka prometne nesreće na Jadranskom mostu u Zagrebu koju je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Prometni stručnjak Željko Marušić pogledao je video i analizirao ga za Večernji list te nam otkrio na kome 'leži' odgovornost za nesreću.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Na samom početku videa se vidi vozač Volkswagena Golfa 7 koji se nepravilno prestrojava preko pune linije. On nije sudjelovao u nesreći niti je utjecao, ali vidimo i prije nesreće prekršaj. To je težak prekršaj i zato se oduzima vozačka", istaknuo nam je ugledni stručnjak i dodao: "On je napravio teži prekršaj nego ovaj kasnije koji je izazvao nesreću. Problem je što se to kod nas ne sankcionira u gradovima".

Marušić je potom nastavio s analizom snimke koja je podijelila javnosti. Opširnije pročitajte ovdje.

Pogledajte trenutak sudara u kojem je 'nastradao' skupi Pagani

I za kraj, jedna nesvakidašnja nesreća o kojoj su pisali i neki svjetski mediji. U zagrebačkom kvartu Mlinovima početkom rujna došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od "superautomobila", skupocjeni Pagani, vrijedan 15 milijuna eura, a koji je u Hrvatsku došao zbog manifestacije “Supercar Owners Circle Croatia 2022”.

Pogledajte snimku sudara

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U snimci koja traje 15 sekundi vide se 'superautomobili' koji prolaze kroz Mlinove. Par sekundi kasnije se čuje zvuk sudara te se vide ljudi kako trče prema mjestu nesreće.

Zagrepčanin koji je svjedočio sudaru opisao je što se dogodilo.

- Pagani je prešao u Fordovu stranu trake, ali najviše je kriv tu asfalt u Mlinovima koji se ne popravlja već deset godina i koji je jako sklizak. Najveću krivicu pripisujem hrvatskim cestama i Gradu Zagrebu koji to ne održava. Taj asfalt je sklizak kao led. Možete misliti kako je nama po zimi kada onakve gume i felge ne drže Paganija - kaže Dubravko Gregorin koji nam je ustupio i snimku sudara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pagani je, dodaje, vozio normalno i ispod ograničenja propisanog na tom području.

- Samo ga je zanijelo, nije čovjek kriv. Najviše naša cesta - ističe.

Pogledajte kako vučna služba pokušava podignuti jurilicu