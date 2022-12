VIDEO/FOTO Nesvakidašnji prizori s hrvatskih cesta, snimka iz Zagreba apsolutni je hit

U današnje vrijeme ljudi uobičajeno samo žure i jure zbog puno obaveza da se i ne osvrću na druge oko sebe, a kamoli da imaju vremena za njih. Srećom to nije baš uvijek tako, pa nas sve zajedno svako toliko oduševi poneka lijepa gesta, koja do nas dođe uglavnom zahvaljujući društvenim mrežama. No, čini se da je na hrvatskim prometnicama sve više 'kreativnih' vozača, a neke od njih ponekad su i opasne za ostale sudionike u prometu. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode svakodnevno se dijele zanimljive objave iz prometa, često je riječ o opasnim situacijama, no nerijetko je riječ i o lijepim pričama i gestama ljudi, a upravo te nesvakidašnje i nerijetko presmiješne situacije s hrvatskih cesta koje su obilježile 2022. godinu donosimo vam u nastavku.

Yugo 'spašava' Volva

Nesvakidašnji prizor iz Splita. Naime, u garaži trgovačkog centra snimljen je trenutak kada je ''maleni Yugo pokušao spasiti velikog Volva''. Kako prikazuje fotografija, Volvu se ispraznio akumulator, a u pomoć mu je priskočio vlasnik Yuga. ''Došla vremena da južina spašava Volva'', stoji u opisu fotografije, a brojne članove Facebook grupe Prometne zgode i nezgode nasmijala je ova objava. ''Yugo je bio kralj'', ''Yugo, klasika'', ''Još uvijek ima snage'', ''To doktore'', pisali su, a u komentarima je potom objavljena još jedna fotografija gdje se vidi kako je u pomoć priskočio još jedan automobil.

Slavica vozi šleper od 17 metara i 40 tona

Veliko zanimanje čitatelja izazvala je Slavica Janković (49) inače velika zaljubljenica u kamione, što je rezultiralo time da ova Vukovarka već šest godina po prometnicama Europe vozi šleper. Ova samohrana majka 14-godišnje kćeri Milice je, uz prometnice širom Hrvatske, do sada vozila i u Engleskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Janković je ranije za Večernji list ispričala što ju je dovelo do ovog zanimanja, a svoja iskustva vožnje po svakakvim uvjetima objavljuje i na društvenim mrežama. Ne sprječavaju je ni teška magla, uske ceste ni asfalt prepun rupa i procjepa, a u kasnim satima najviše se voli vratiti upravo u svoj rodni Vukovar. Više o Slavici pročitajte OVDJE a u nastavku pogledajte i video.

Časna trči za koferom

Dubrovčane i njihove goste koji su se zatekli na pravom mjestu i u pravo vrijeme jučer je zasigurno nasmijao prizor časne sestre koja, vrlo spretno, trči nizbrdo za kovčegom koji joj je ''pobjegao''. Jedan korisnik društvenih mreža video je podijelio u Facebook grupi Prometne zgode i nezgode, a časna je ubrzo postala pravi hit te prikupila brojne komentare. Pogledajte video!

Vozač ZET-a oduševio gestom

U Facebook grupi Zakaj volim Zagreb, objavljena je priča o predivnoj gesti vozača ZET-ovog autobusa 279. Naime, vozač je bez razmišljanja izjurio van da pomogne muškarcu u invalidskim kolicima na pješačkom prijelazu.

Foto: Zakaj volim Zagreb/Josipa Baketarić

Brojni građani imali su samo riječi hvale za vozača autobusa. "Još uvijek postoje dobri ljudi, bravo", samo su neki od komentara.

Kad romobil stvori kolonu

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka s Jadranske magistrale kod Lokve Rogoznice. Naime, osoba na romobilu vozila se magistralom, a iza njega se stvorila kolona. Pogledajte video!

Nesvakidašnja scena u Splitu

Nesvakidašnji prizor u Splitu objavila je Facebook stranica Prometne zgode i nezgode. Naime objavili su snimku muškarca koji se vozi na skuteru, cestom od City centra prema gradu, i za sobom vuče šoping kolica. Da, dobro ste pročitali... Na skuteru ima zakačena šoping kolica koja naravno ne idu baš ravno. Nakon toga toga pridržavao ih je rukom.





Nevjerojatno parkiranje u Zagrebu

Nevjerojatnu snimku iz Zagreba poslao nam je jedan čitatelj koji je u kvartu Prečko snimio starijeg muškarca kako na označenom parkiralištu ispred zgrade pokušava unatrag parkirati svoju Škodu. Snimka koju nam je poslao traje duže od sedam minuta, no parkiranje je trajalo još i duže. Kako nam je prepričao čitatelj, muškarac je više puta otvarao vrata automobila kako bi vidio koliko prostora ima za parkiranje iako je parkiralište desno od njega bilo potpuno prazno i imao je dovoljno prostora za manevriranje, a nekoliko puta mu se automobil i ugasio. Sve je trajalo čak 15 minuta. Pogledajte video!

- To je trajalo i više od 15 minuta. Ja sam tek počeo snimati kad sam iz stana čuo snažan rad motora, kao da netko doslovno prži kvačilo. To me iznenadilo pa sam na balkon išao vidjeti što se događa i naprosto je bilo toliko smiješno da sam morao snimiti - ispričao nam je čitatelj.

Neobični prizor na Jadranskoj magistrali

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljen je video za kojeg autor tvrdi da je snimljen na Jadranskoj magistrali. Naslovljen je sa Trening spusta na Jadranskoj magistrali. 'Bidan ko zna kad je krenia....nemoj snimat nego mu reci da je okopnilo...', 'Sriča trenira spust,bit će gadno ako bude trenira slalom', 'Veliku kaznu...', samo su neki od komentara.

Iz vozila mu ispao - kauč?!

Neobičnu scenu zatekli su na cesti Gračac - Obrovac vozači koji su ondje prolazili. Nekome je, naime, s vozila ispao kauč koji je stajao na sred ceste. Vozači su ga, srećom, na vrijeme uočili pa su se zaustavljali kako ga ne bi 'pokupili'.

Snimka je objavljena na stranici Prometne zgode i nezgode, a prema datumu na njoj, nastala je u nedjelju, 6. studenoga oko 14 sati. - Netko je izgubio kauč na cesti Gračac - Obrovac. #nećetonigdje - stoji u opisu videa.

Prizor iznenadio vozače u N. Zagrebu

Nesvakidašnji prizor koji je iznenadio mnoge vozače snimljen je na prometnici u Novom Zagrebu. Naime, Facebook stranica 'Prometne zgode i nezgode' objavila je video koji prikazuje kako u prtljažniku jednog karavana sjedi muškarac te rukom pridržava stražnja vrata vozila koja se nisu mogla zatvoriti zbog tereta kojeg su prevozili. Video su nazvali 'specijalni transport', a neki od korisnika su se našalili kazavši kako je riječ o klimatiziranju automobila. Pogledajte video!

Neobično 'servisiranje' automobila

Još jedna zanimljiva fotografija na popularnoj Facebook grupi 'Prometne zgode i nezgode'. U prvom planu pojavio se gospodin koji je odlučio napraviti 'mali servis' na svom limenom ljubimcu. S jedne strane napravio je snalažljiv potez, a s druge i pomalo opasan. Jer parkirao je automobil tik uz obalu i popravljao ga tako da je stajao u moru kako bi mu prednji stražnji dio bio lakše dostupan. No, auto je zaustavio tako što je pod gume ubacio veće kamene stijene što i nije baš najsigurniji način.

U svakom slučaju fotografija je izazvala mnogo pozornosti, a neki komentatori su izrazili bojazan da je muškarac staro ulje iz automobila ispustio u more. Ukoliko je to istina, ne treba trošiti previše riječi koliko bi to bilo štetno u ekološkom smislu.

Tko je ovdje u pravu?

Fotografija objavljena na Facebook grupi 'Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija' potaknula je mnogo komentara na društvenim mrežama i postala pravi hit. - Moli se vlasnik da pomakne svoje BMW vozilo jer se ne mogu otvorit štandovi za prodaju koji su iza njega, na prakiralištu u Krapini, čim prije, jer su već sad oko njega nametani aranžmani - napisao je na blagdan Svih svetih ljutiti vlasnik štandova.

Foto: Facebook Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija

Prvi je status objavljen na Facebooku sadržavao i prijetnju da će postaviti lampaše po vozilu.

Većina onih koji su komentirali fotografiju upozorili su kako je vozač BMW-a propisno parkirao na za to predviđeno mjesto te su kritizirali što su štandovi tamo postavljeni. No, bilo je i onih koji su tvrdili kako vozač ipak nije trebao blokirati štandove čovjeku koji živi od prodaje cvijeća, lampaša i aranžmana, posebice nije na tom mjestu trebao učiniti za blagdan Svih svetih.

Malo duže parkiranje u Splitu

Društvenim se mrežama proširio video iz Splita koji prikazuje nepoznatog vozača ili vozačicu kako pokušava bočno parkirati automobil na pločniku u Zvonimirovoj ulici.

Iako je između dva parkirana automobila bilo slobodno oko 8 metara prostora, ovaj proces potrajao je duže nego što je potrebno, a što je očito iziritiralo ostale sudionike u prometu ali i nasmijalo obližnje stanare koji su sve dokumentirali.

Snimka je objavljena na Facebook stranici Radio Dalmacije dok je stranica Prometne zgode i nezgode uz snimku priložila i satirično pitanje pratiteljima: "Jesu li vas u autoškoli učili bočno parkiranje?"

Nesvakidašnja poruka mnoge ganula

Vlasnika automobila u Osijeku na vjetrobranskom staklu dočekala je nesvakidašnja poruka. Naime, vozač je ostavio parkirani automobil no zaboravio je podignuti prozor, a počela je padati kiša.

- Ostavili ste prozor otvoren pa sam stavio da ne pada kiša unutra - napisao je autor ovog dobrog dijela uz smajlić, a koji je na mjestu gdje je prozor bio otvoren stavio vrećicu i komad drveta kako njegovu instalaciju ne bi odnio vjetar.

Ima još divnih duša...

U grupi ''Prometne zgode i nezgode'', netko je podijelio sliku poruke koju je našao pod brisačem svog automobila. "Pogurali smo vam automobil natrag na parking (sišao je na cestu – nije povučena ručna). Imate cigle iza zadnjih kotača" napisali su anonimni dobročinitelji, a objavu na Facebooku lajkalo je više od 3000 ljudi.

'Kontrolor je krenuo napisati vam kaznu, pa sam vam uplatio SMS-om još dva sata parkinga (do 12:10). Kada se nađete u mojoj situaciji pomozite i vi nekome da mu ne naplate kaznu'', pisalo je na poruci.

Vjerujemo da je osobi koja je dobila poruku i osjetila vrijednost ove lijepe geste, ta ista ostavila toplinu oko srca, a osobi koja je poruku ostavila u Osijeku, kako piše u objavi, možemo samo reći: ''Svaka čast!"

Smiješno, ali i opasno

''Saxo pod punim opterećenjem'' odnosno automobil prepun cigle koji je vozač bezbrižno vozio i postao je hit na društvenim mrežama.

''Saxo neuništiv'', ''Može on to'', ''Ima i gorih'', ''Najbolji automobil'', ''A poslije oglas: automobil u odličnom stanju i tome slično'', pisali su, a neki su pokazali kako oni napune svoje automobile, pa je jedna korisnica podijelila kako u svojoj škodi prevozi velike količine kupusa i tako nasmijala sve.

Austrijanac šokirao na A1

Društvene mreže ostale su u šoku nakon objavljene fotografije kombija iz Austrije koji je na put na Jadran ponio nešto neuobičajeno. Naime, u tunelu Mala Kapela snimljen je kombi koji je putovao u smjeru mora, a osim što su uz njega bili prikvačeni bicikli, na krovu je bio i – lijes.

Fotografiju ove bizarnosti objavila je na Facebooku stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca. Brojni su se zapitali zbog čega, a Austrijanac koji je bio iza volana je i pojasnio za Kleine Zeitung. - Lijes sam dobio u zamjenu za karavan. Od tada ga koristim kao krovni nosač za sportsku opremu tijekom ljetnih mjeseci - ispričao je.

Što se to dogodilo na Čiovu?

U Čiovu na jednoj od prometnica se izvode radovi te su postavljene barikade, međutim u iskopanoj rupi je nekako završio skuter.

- Netko je odlučio skuter ugraditi u temelje - našali su se uz fotografiju.

Mnogi nisu bili sigurni je li riječ o šali ili se pak dogodila nesreća.

'Kazna' u Trogiru

Vozač ili vozačica u Trogiru je navodno blokirao vatrogasni prilaz. Netko se razljutio pa je uzeo sprej i na Mercedesu napisao - vatrogasci i 193. Kako piše Slobodna Dalmacija pitali su u splitskoj policiji je li vlasnik vozila prijavio oštećenje, ali tada još nije imala nikakvu dojavu. Na kraju ga je odvukla i vučna služba...

Potez vozačice iz Zagreba: 'Tek sam položila'

Zanimljivu poruku ugledao je na automobilu kojeg je propustio ispred sebe jedan vozač u Zagrebu, a za čijim je volanom bila mlada vozačica. Djevojka je vozaču iz svoga automobila sugerirala može li se ubaciti ispred njega, što joj je on dopustio, a onda je ugledao poruku na njezinom stražnjem vjetrobranskom staklu.

- Neku večer u Zagrebu. Ugledah mladu djevojku kako me iz auta do mog ponizno i sramežljivo pita može li se ubaciti. Upadaj, pokažem joj, na što mi je uzvratila ekstremno zahvalnim osmjehom iz kojeg se iščitavala gomila olakšanja. Tad već shvatih da je puno stresa prisutno. A onda se prestrojila i vidio sam ovo - objavio je Saša Tadić na Facebooku.

- Tek sam položila! Ne sviraj. Plakat ću - pisalo je u poruci.

Foto: Saša Tadić/Facebook

Njegova objava sakupila je brojne lajkove i svi su je s oduševljenjem komentirali.

'Ajme odlična ideja, tako ću i ja ubrzo samo da položim', 'Kad bi svi bili tako kulturni i pristojni kao vas dvoje (u prometu i općenito) svijet bi bilo puno ljepši! Bravo!', neki su od komentara.

'Kućni ljubimac' ne mora biti samo pas ili mačka

Vozače u Sinju oduševio je ''kućni ljubimac'' kojeg su tijekom vožnje uočili u jednom automobilu splitskih registracija. Naime, u automobilu se nalazila - koza. Kojim povodom, nije poznato, no svakako je zabavila vozače koji su je uočili, ali i pratitelje Facebook stranice Prometne zgode i nezgode na kojoj je objavljena fotografija.

Čini se kako koza nije stvarala probleme vozaču, već je stajala na stražnjem sjedalu i gledala kroz prozor.

Koji hit vam je najveći? Komentirajte koja vas je situacija najviše oduševila. A imate li sličnih primjera pošaljite nam na mail dojavi@vecernji.net.

