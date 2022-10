Prometni stručnjak analizirao snimku prometne nesreće iz Zagreba i otkrio tko je ustvari kriv

Snimka prometne nesreće na Jadranskom mostu u Zagrebu koju je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Prometni stručnjak Željko Marušić pogledao je video i analizirao ga za Večernji list te nam otkrio na kome 'leži' odgovornost za nesreću.

"Na samom početku videa se vidi vozač Volkswagena Golfa 7 koji se nepravilno prestrojava preko pune linije. On nije sudjelovao u nesreći niti je utjecao, ali vidimo i prije nesreće prekršaj. To je težak prekršaj i zato se oduzima vozačka", istaknuo nam je ugledni stručnjak i dodao: "On je napravio teži prekršaj nego ovaj kasnije koji je izazvao nesreću. Problem je što se to kod nas ne sankcionira u gradovima".

Marušić je potom nastavio s analizom snimke koja je podijelila javnosti.

"Vozač bijelog Peugeota 307 je u središnjoj traci koja može ići i desno i lijevo. On pravilno ide i uključuje žmigavac. Međutim, on nije provjerio je li mu netko oduzeo prednost, na što je dužan temeljem članka 58. stavak 1 (u raskrižje treba ući povećanim oprezom) i brzinu treba prilagoditi uvjetima kako bi se mogao zaustaviti pred svakom preprekom koju može očekivati (čl. 51. st. 1) Primarno grešku je napravio vozač crnog Mini Coopera, koji je napravi temeljni prometni prekršaj presijecajući pravac kretanja i oduzimajući prednost drugom vozilu, a time je napravio i prekršaje nepravilnog skretanja (čl. 57.), nepažnje pri skretanju raskrižjem (čl. 58. st 1). Vozio je trakom koja mora ići desno, no on zadržava pravac i dolazi do sudara. S obzirom na to da je to raskrižje, vozač bijelog automobila trebao je izbjeći nesreću jer je trebao brzinu prilagoditi uvjetima. Rekao bih da je krivnja 80 posto na vozaču crnog vozila, a 20 na vozaču bijelog vozila. Vozač bijelog vozila je sekundarno kriv jer nije provjerio stanje i vozio opreznije", naveo nam je

