VIDEO Amerikanci ponovno napali hutiste u Jemenu: 'Ovo je početak, a ne kraj'

SAD je u nedjelju izveo nove napade na hutiste u Jemenu, stoji u priopćenju Središnjeg zapovjedništva SAD-a (Centcom). Centcom je objavio da su američke snage pogodile krstareću raketu za kopneni napad i četiri protubrodske rakete koje su "bile spremne za lansiranje na brodove u Crvenom moru". Najnovija akcija dolazi dan nakon zajedničkih američko-britanskih napada na mete hutista, piše BBC.

Napadi hutista prisilili su velike brodarske tvrtke da izbjegavaju plovni put što utječe na međunarodnu trgovinu. Egipat je priopćio da su njegovi prihodi od Sueskog kanala pali gotovo za polovinu u siječnju, pri čemu je broj brodova koji putuju ključnom trgovačkom arterijom prošlog mjeseca pao za više od trećine.

Video of launches from USS GRAVELY, USS CARNEY, and USS DWIGHT D. EISENHOWER supporting strikes on Iranian-backed Houthi targets pic.twitter.com/EMSkDANoeF