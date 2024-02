Mitovi i stvarnost: Može li se Teksas doista odcijepiti od SAD-a

Unatoč svim navodima koji su se pojavili o mogućem odcjepljenju Teksasa, to se ne može dogoditi, slaže se velika većina američkih pravnih stručnjaka. Spor između guvernera Teksasa Grega Abbotta i predsjednika Joea Bidena zbog prevelikog broja ilegalnih migranata koji prelaze granicu ponovno je oživio priče o mogućoj "secesiji". No, kao što je to u svom tekstu zaključio magazin Time: "Teksas se ne može jednostavno sjetiti i napustiti Sjedinjene Države. Pa ipak, hajmo pričati o tomu... Opet".

Iako u toj saveznoj državi postoji malena skupina političara koja govori o tomu da Teksas ima pravo ponovno biti nezavisna država, kao što je to već i bio u 19. stoljeću, pravna teorija ih u tomu demantira. No, periodično se o ovom pitanju raspravlja – često kao reakcija na izjavu nekog dužnosnika ili pak, kao sada, zbog političkog problema na relaciji Washington-Teksas. Zagovornika nezavisnosti Teksasa je u toj saveznoj državi malo, samo što zbog osjetljivosti teme njihove izjave dobivaju relativno veliku medijsku pažnju.

Trenutačni sukob na relaciji Bijela kuća-Teksas potaknut je osjećajem te savezne države da središnja vlada ne čini dovoljno na zaustavljanju velikog broja ilegalnih migranata koji svakog dana prelaze granice SAD-a i Meksika. U prosincu 2023. taj je broj bio rekordan tijekom jednog mjeseca od početka mjerenja – nezakonito je granicu prešlo. U ustavu stoji da savezna vlada ima jedina ovlast i odgovornost za zaštitu granica, no Teksasu je prekipjelo što Biden održava navodno pretjerano meke politike. Zbog toga je Teksas počeo na granici graditi prepreke, ukljućujući i. No, uskoro je Vrhovni sud odobrio saveznoj Bidenovoj vladi i njezinim agentima da razmontiraju žicu. Teksaški guverner Greg Abbott zadržao je inat i prkosno poručio da će, čim vlada razmontira žicu na nekom dijelu granice, uprava te savezne države zamijeniti ju novom. Mnogi su analitičari doveli u pitanje ovlast te države da sama upravlja pitanjima granice.

Usporedno s time, okupili su se prosvjednici koji su najavili da će stotine tisuća vozača kamiona stići u Teksas na demonstracije na kojima će od Bidena tražiti da zaštiti granicu. Najavili su da će u subotu 3. veljače čak 700 tisuća kamiondžija stići u Teksas u sklopu konvoja "Preuzmimo naše granice natrag". Pa ipak, američki mediji javljaju da je prava snaga prosvjeda mnogo manja, i da je u državu dosad stiglo tek 50-ak vozila.

Sve je to potaknulo spomenute priče o mogućoj secesiji Teksasa. Taj je pokret davno nazvan "Texit", i dobio je relativno puno medijske pažnje. Također, postoje i neke službene organizacije poput Teksaškog nacionalističkog pokreta koji zagovaraju nezavisnost savezne države. Pozivaju se na povijest Teksasa koji je već od 1836. do 1845. bio nezavisna država – Republika Teksas. Nakon Teksaške revolucije 1836. republika je proglasila nezavisnost od Meksika, a anektirao ju je SAD devet godina kasnije. Tada je postao 28. savezna država u SAD-u.

Teksas je tijekom građanskog rata u Americi još jednom proglasio nezavisnost u 1860-ima, ali je porazom vojske Konfederacije izgubio samoproglašenu državnost koju su američki sudovi ionako tumačili kao nezakonitu.

Pokojni i znameniti sudac američkog Vrhovnog suda Antonin Scalia 2006. je rekao postoji li pravna osnova za odvajanje država iz SAD-a:

- Odgovor je jasan. Postoji li ijedno ustavno pitanje koje je riješio Građanski rat, to je da ne postoji pravo na secesiju – rekao je Scalia u izjavi koja se vrlo često citira. S njime se slaže ogroman broj američkih pravnika. News portal Texas Tribune napisao je tekst: "Ne, Teksas se ne može legalno odvojiti od SAD-a, unatoč popularnom mitu".

Dio političara s američke krajnje desnice, nezadovoljan politikama Bijele kuće, oformio je politiku koja im omogućuje da zadrže privid američkog patriotizma, uparajući ga sa separatizmom zato što vjeruju bi u nezavisnom Teksasu oživjeli "prave" američke ideale. No, Texit i dalje ostaje marginalna pojava bez institucionalne potpore.

