ZAKLJUČEN PROCES AKVIZICIJE

Veliko jačanje pozicije na tržištu BiH: Franck preuzeo tvornicu i brendove u Posušju

Autor
Jolanda Rak Šajn
05.02.2026.
u 17:34

Ističe se kako time Franck dodatno jača svoju dugoročnu prisutnost na tržištu BiH te nastavlja razvoj lokalnog poslovanja kroz ulaganja u proizvodne kapacitete, distribuciju i brend portfelj

Nakon što je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine utvrdilo da za predmetnu transakciju ne postoji obaveza prijave namjere koncentracije u skladu sa Zakonom o konkurenciji, Franck je zaključio proces akvizicije tvornice za preradu kave u Posušju te lokalnih brendova kave Branck caffé i Dolce caffe, priopćili su iz te kompanije.

Ističe se kako time Franck dodatno jača svoju dugoročnu prisutnost na tržištu BiH te nastavlja razvoj lokalnog poslovanja kroz ulaganja u proizvodne kapacitete, distribuciju i brend portfelj. - Svi zaposlenici tvornice u Posušju pridružuju se Franckovom timu, uz zadržavanje kontinuiteta poslovanja i unapređenje operativnih procesa - kažu, kao i da se Franckovo preuzimanje tvornice u Posušju i lokalnih brendova nadovezuje na prethodno uspostavljenu izravnu distribuciju Franckovih proizvoda na tržištu BiH, koja je sada proširena na sve prodajne kanale te predstavlja nastavak strateškog razvoja usmjerenog na jačanje konkurentnosti i operativne učinkovitosti, uz širenje asortimana i dodatnu vrijednost za potrošače.

U okviru tog razvoja, Franck će, uz svoj portfelj, distribuirati i kavu Branck te Chio brendove u kategoriji snack proizvoda. - Ovom akvizicijom dodatno jačamo našu proizvodnu prisutnost i izvrsnost u Bosni i Hercegovini i stvaramo snažnu osnovu za daljnji razvoj. Tvornica u Posušju, zajedno s ljudima koji u njoj rade i prepoznatljivim lokalnim brendovima, postaje dio integriranog proizvodnog sustava Francka u regiji, s jasnim fokusom na stabilnost poslovanja i dugoročnu vrijednost za tržište - rekao je Edin Škaljić, direktor Francka za BiH. U narednom razdoblju, ističe se, planirana je postupna integracija brendova u Franckovu prodajnu i distribucijsku mrežu.
Ključne riječi
brendovi kupnja BiH Posušje kava Franck

