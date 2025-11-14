Veliki projekt od vrtoglavih 38 milijuna eura. Novska postaje epicentar gaming industrije

U Novskoj se realizira projekt od kojeg se puno očekuje - Centar gaming industrije čije je ukupna vrijednost investicije 76,3 milijuna eura. Trenutno je u tijeku prva faza izgradnje, čija je vrijednost 38.657.181 eura. Prva faza radova uključuje izgradnju fakulteta sa sportskom dvoranom i bazenom, studentskog doma s 201 ležajem, multifunkcionalne dvorane i ureda, energane, prometnica te vanjskih sadržaja, uključujući i 503 parkirališna mjesta.

Paralelno je pripremljena druga faza projekta, vrijedna 37.738.646 eura, za koju su sve građevinske dozvole ishođene, studija izvedivosti završena, a projekt je u postupku notifikacije Europske komisije. Ova faza predviđa izgradnju akceleratora s 220 radnih jedinica i VR studijom te inkubatora sa 108 radnih jedinica i velikom dvoranom za testiranje videoigara i e-sport kapaciteta 2.500 sjedećih mjesta. Financiranje i druge faze osigurano je iz Fonda pravedne tranzicije.

Radovi na prvoj fazi sada su već vidljivi

- Projekt Centar gaming industrije provodi se od lipnja 2024. Ove godine, 3. ožujka uveli smo izvođača radova u posao te danas sa zadovoljstvom možemo reći da su prvi obrisi Centra vidljivi, zgrade fakulteta i studentskog doma rastu, gradi se sportska dvorana, prometnica je u cijeloj dužini s nasuta tamponskim slojem, gradilištem dominiraju dva krana i svakodnevan protok ljudi je velik. Usporedno s radovima, RK SMŽ provodi i ostale aktivnosti, pokrenute su društvene mreže projekta, u izradi je internetska stranica, izrađuju se izvještaji projekta, vodi briga o svoj dokumentaciji itd. Završetkom ove faze projekta, Sisačko-moslavačka županija će dobiti zgradu fakulteta, studentskog doma, energanu, sportske sadržaje i prometnice, rekla je Andreja Šeperac, ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ, koja provodi projekt.

Završetkom obje faze izgradnje, Šeperac ističe kako će Centar gaming industrije biti najmoderniji te vrste u Europi, omogućujući visokoškolsko obrazovanje, praktičan rad i stjecanje iskustva, pristup opremi i edukacijama, mentorstvo te razvoj projekata. - Time će Sisačko-moslavačka županija postati ključna destinacija za gaming industriju u Hrvatskoj i regiji što je cilj koji smo se postavili na početku, zaključuje Andreja Šeperac. Gaming priča u Novskoj započela je 2019. godine s otvorenjem Poduzetničkog inkubatora Sisačko-moslavačke županije PISMO, koji je postao prvi hrvatski gaming inkubator. U inkubatoru PISMO danas djeluje 80-ak start up-ova specijaliziranih upravo za razvoj video igara, što je 50-ak % tvrtki koje se u Hrvatskoj bave gamingom.

Gaming priča u Novskoj nastavljena je otvorenjem srednjoškolskog programa tehničar za razvoj video igara, čime je Sisačko-moslavačka županija postala jedina županija u Hrvatskoj koja taj obrazovni smjer ima u čak dvije svoje srednje škole, u Sisku te Novskoj. U sklopu inkubatora PISMO pokrenute su i besplatne edukacije za odrasle u programima Blender i Unity, a edukaciju je nedavno pohađala deseta generacija polaznika. Centar gaming industrije u Novskoj je konačni završetak tog ambicioznog projekta. Centar se gradi u Poslovnoj zoni Novska na parceli od devet hektara.