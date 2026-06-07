Armenija bira Zapad: Pašinjanova stranka razbila prorusku oporbu

Preliminarni rezultati s malog broja biračkih mjesta pokazali su da armenska vladajuća stranka Građanski ugovor vodi na parlamentarnim izborima s 57,14 posto glasova, pokazuju podaci armenskog izbornog povjerenstva emitirani na javnoj televiziji.

Podaci, prikupljeni s oko 5 posto armenskih biračkih mjesta, pokazali su da je oporbeni proruski savez Jaka Armenija na drugom mjestu s oko 21 posto glasova. Također oporbeni Armenski savez, predvođen bivšim predsjednikom Robertom Kočarjanom, bio je na trećem mjestu s otprilike 8 posto.Preliminarni rezultati preuzeti su sa 110 od 2005 armenskih biračkih mjesta, navodi Reuters.

Nedjeljni izbori, prvi opći izbori u Armeniji od teškog vojnog poraza od Azerbajdžana 2023. godine, smatrani su testom premijera Nikola Pašinjana za produbljivanje veza sa Zapadom i osiguranje mirovnog sporazuma s Azerbajdžanom nakon godina sukoba i političkih turbulencija.

Pašinjanov Građanski ugovor, koji je približio Armeniju Zapadu od preuzimanja vlasti 2018. godine, suprotstavio se trima glavnim proruskim oporbenim strankama.

Ankete provedene prije glasanja pokazivale su da vladajuća stranka vodi, s podrškom do 32 posto birača, dok Jaka Armenija zaostaje na drugom mjestu s do 11 posto.

Oko 2,5 milijuna birača ima pravo glasa u toj južnokavkaskoj republici, koja je zadnjih godina proširila veze s Europskom unijom, na veliko nezadovoljstvo Moskve.