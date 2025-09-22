U ovom hrvatskom gradu gradi se novi studentski dom za više od 5 milijuna eura

Ubacivanjem vremenske kapsule u ponedjeljak je na koprivničkom Sveučilištu Sjever počela gradnja studentskog doma za 103 studenta i s tri apartmana za profesore za što je izdvojeno 5,3 milijuna eura, rečeno je prilikom početka radova u sveučilišnom kampusu.

Vremensku kapsulu zajedno su ubacili ministar znanosti, obrazovanja i mladih, Radovan Fuchs, rektora Sveučilišta Sjever Marin Milković te gradonačelnika Koprivnice i potrpedsjednik Sabora Mišel Jakšić. Rektor Milković se pohvalio da Sveučilište ima zavidnu kvotu popunjenosti od 97 posto.

Ministar Fuchs dodao je da se ovakvi objekti grade isključivo tamo gdje postoji potreba. Naglasio je da neki fakulteti nemaju dovoljnu popunjenost, a imamo čak i veleučilišta u koja se nije upisao i jedan student. Mišel Jakšić je kazao da je budući dom projektiran tako da zadovolji trenutne smještajne potrebe studentske populacije u Koprivnici, a radovalo bi ga da se rastom Sveučilišta pokaže potreba za gradnjom sličnog objekta.

Zbog takvog mogućeg scenarija ostavljen je prostor za gradnju još jednog, identičnog paviljona. U planu je i proširenje studentske menze, a o tom projektu još se vode razgovori. Dovršetak gradnja doma koji bi trebao primiti prve stanare očekuje se koncem 2026., a u potpunosti je financiran iz državnog proračuna.

Fuchs je na pitanje kako riješiti problem nedostatka profesora matematike, fizike, kemije i informatike rekao kako diplomanti tih smjerova lako pronalaze bolje plaćene poslove u bankarskom sektoru, korporacijama i velikim tvrtkama, gdje se traže njihova znanja za analizu rizika i obrade podataka.

Stoga postoje programi stipendiranja za studente koji se obvežu na predavanje u školama nakon završetka studija. Međutim, interes za ove stipendije značajno je opao. Zato se razgovara o alternativnim rješenjima s dekanima učiteljskih fakulteta i sveučilištima. Ministar je najavio nastavak reforme školstva koja ide za time da sve više učenika upisuje gimnaziju, a manje strukovne smjerove.

Fuchs je upitan može li ikoja reforma školstva proći bez uplitanja politike, odnosno da se struci da primat o izgledu reforme i nastavnom programu, pri čemu je spomenut posljednji javni istup Nikole Grmoje (Most) koji je govorio o neprimjerenoj seksualizaciji djece u školama.

Fuchs tvrdi da je uvođenje novih nastavnih programa često opterećeno političkim i ideološkim pristupom, posebno kod tema poput spolnog i građanskog odgoja te vjeronauka. Predmeti poput spolnog odgoja, ako se žele uvesti, mogu se nuditi samo kao dodatne izvannastavne aktivnosti, nakon redovne škole i uz obveznu suglasnost roditelja, kazao je.

Politizacija kurikularnih tema nije dobra, ali je stvarnost. Naglasio je da kurikulum već sadrži elemente spolnog odgoja unutar međupredmetnih tema. Politika često koristi ovakve teme za polarizaciju javnosti. Nacionalni kurikulum jasno definira obvezne teme i ishode učenja, zaključio je.