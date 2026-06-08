Samo 20% mladih zna izračunati kamate, edukacija im je nužna

Gotovo 60 posto mladih u Hrvatskoj planira svoj mjesečni budžet, a razina financijske pismenosti među osobama u dobi od 20 do 35 godina porasla je s 55 na 61 posto u samo nekoliko godina. Na prvi pogled riječ je o ohrabrujućim pokazateljima. Ipak, iza brojki krije se i druga strana priče – mnogi mladi još uvijek ne razumiju dovoljno složenije financijske proizvode, rijetko samostalno donose odluke o mirovinskoj štednji, a sve veći interes za kriptovalute otvara i nova pitanja o odgovornom upravljanju novcem.

Da je riječ o temi koja postaje sve važnija, potvrđuje i činjenica da se financijska pismenost posljednjih godina sve snažnije probija u hrvatske učionice. U Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slavonskom Brodu učenici se s tom tematikom susreću gotovo svakodnevno kroz različite nastavne sadržaje, a od prošle godine uveden je i poseban predmet posvećen upravo financijskoj pismenosti.

– Financijska pismenost je tema koju u školi izučavamo gotovo svakodnevno. Prije nekoliko mjeseci moj je razred u sklopu obilježavanja Europskog tjedna novca proveo istraživanje na tu temu. Shvatili smo da dosta mladih nije dovoljno financijski pismeno i da bi se toj temi trebalo posvetiti još više pozornosti kako bi mladi naučili upravljati svojim novcem i korisno ga ulagati – kaže maturantica Mia Matasović.

Njezina nastavnica Valentina Bodrožić-Selak ističe kako učenicima ekonomskog usmjerenja tema nije nepoznata jer je obrađuju kroz bankarstvo, osiguranje, osnove ekonomije i marketing, no naglašava da je riječ o području koje se neprestano mijenja. – Uvijek se rado odazivamo edukacijama zato što moramo ići ukorak s promjenama na tržištu. Financijska pismenost danas je životna vještina koju bi svi mladi trebali usvojiti, bez obzira na to jesu li ekonomskog ili nekog drugog usmjerenja – ističe Bodrožić-Selak. Podaci istraživanja potvrđuju da za dodatnim učenjem postoji potreba. Primjerice, među srednjoškolcima samo 20 posto ispitanika zna izračunati realnu kamatnu stopu, a tek 26 posto zna da je treći mirovinski stup dobrovoljan oblik štednje. Iako gotovo 60 posto učenika štedi, više od trećine troši više novca nego što im je na raspolaganju.

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Slične zaključke iznosi i Alan Božić iz Hrvatske gospodarske komore. On upozorava kako financijski sektor ubrzano prati tehnološke promjene pa se pred mladima pojavljuju i novi izazovi. – Ne možemo reći da su mladi financijski nepismeni jer određeno znanje postoji. Najčešći problem nije znanje nego ponašanje. Upravo su disciplina i odgovorno upravljanje novcem područja na kojima treba dodatno raditi. Danas su sve prisutnije kriptovalute. To je još uvijek dosta nepoznat teren i treba biti vrlo oprezan kada se ulazi u takve oblike ulaganja – kaže Božić.

U vremenu kada su ulaganja dostupna jednim klikom, a financijske odluke sve složenije, razumijevanje kamata, štednje, ulaganja, osiguranja i mirovinskog sustava postaje jednako važno kao i svako drugo znanje stečeno u školi. Poseban izazov predstavlja i dugoročno financijsko planiranje. Mirovina je mladima često daleka i apstraktna tema, no upravo se odluke donesene na početku radnog vijeka mogu pokazati presudnima desetljećima kasnije.

– Važno je na vrijeme imati informacije koje će pomoći pri donošenju odluka kako bi uz osnovnu državnu mirovinu postojali i dodatni izvori prihoda. Mladi će se vrlo brzo zaposliti i morat će odlučiti tko će upravljati njihovom štednjom iz drugog mirovinskog stupa – ističe Kristina Lulić iz Croatia mirovinskog društva.

Posebno zabrinjava podatak da više od 90 posto mladih nakon prvog zaposlenja ne odabire samostalno mirovinski fond, nego odluku prepušta REGOS-u. – To pokazuje da mnogi odluke ne donose sami. Kod trećeg stupa također vidimo da se većina ljudi uključuje tek kasnije u životu, kada postanu svjesniji važnosti štednje. Upravo zato edukacije treba nastaviti i dodatno pojačati – naglašava Lulić.

Slično razmišlja i Anita Štefanić iz Merkur osiguranja, koja smatra da mlade treba što ranije upoznati s financijskim pojmovima i uslugama koje će ih pratiti tijekom života. – Kada sam bila učenica, o tome se nije puno učilo. Najviše sam naučila kroz posao i svakodnevne životne situacije. Zato podržavam organizaciju edukacija kako bi mladi barem stekli osnovnu sliku o onome što ih čeka nakon završetka školovanja – kaže Štefanić. Dodaje kako mnogi mladi prvi put ozbiljnije razmišljaju o osiguranju tek kada se suoče s nepredviđenim događajima, iako ono može znatno olakšati posljedice različitih životnih rizika.