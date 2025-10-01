Naši Portali
PLANOVI ZA DRŽAVNE NEKRETNINE

HŽ-ov hotel bit će stambena zgrada ili studentski dom

Zgrada željezničkog kolodvora u Sisku
Nikola Cutuk/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
01.10.2025.
u 14:04

Ministar Branko Bačić u Rijeci razgovarao o budućnosti napuštenih državnih nekretnina i priuštivom stanovanju

Ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić u Rijeci je s prvim ljudima grada dogovarao kako tamošnje državne nekretnine staviti u funkciju. – Razgovarali smo o važnom problemu priuštivog stanovanja te o mogućnostima kako dio nekretnina u državnom vlasništvu staviti u funkciju, prije svega neboder u Ulici Prvog maja. Otvorili smo i neke druge teme te postavili temelje za nastavak suradnje, s obzirom na planove Grada i interes za korištenje državnog zemljišta na Orehovici u svrhu sportske rekreacije. Razgovarali smo i o uređenju dijela riječkih stanova koji su u državnom vlasništvu, kako bismo mogli bolje planirati priuštivo stanovanje u Rijeci. Vjerujem da je ovo tek početak razgovora i da ćemo nastaviti dijalog s državom, u cilju unapređenja kvalitete i dostupnosti stanovanja u gradu Rijeci – izjavila je nakon sastanka gradonačelnica Iva Rinčić. Ministar Bačić kazao je i da su razgovarali o statusu hotela koji je nekada bio u vlasništvu HŽ Infrastrukture, a sada je u vlasništvu Republike Hrvatske.

– Taj objekt ima povijest različitih namjena; bio je predviđen za studentski dom, ali kako to nije realizirano, sada ćemo ponovno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih definirati njegov status. Ako objekt ne bude predviđen za preuređenje u studentski dom, u njemu ćemo urediti stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, a koji bi nam poslužili za rješavanje statusa zaštićenih najmoprimaca. U Rijeci smo imali devedesetak takvih zahtjeva; trinaest smo ih u međuvremenu riješili, a ostalo nam je još 78 zahtjeva vaših sugrađana. Taj bi nam objekt itekako dobro poslužio za rješavanje pitanja zaštićenih najmoprimaca, ali i za potrebe priuštivog stanovanja – rekao je ministar Branko Bačić i dodao da tvrtka Državne nekretnine na području grada Rijeke uređuje 31 stan koji će od iduće godine služiti ili za stanovanje zaštićenih najmoprimaca ili za program priuštivog stanovanja. S Gradom i Primorsko-goranskom županijom pretvorit će zemljište na području Orehovice u sportsku zonu. 

Ključne riječi
stambena zgrada Studentski dom Iva Rinčić Branko Bačić

