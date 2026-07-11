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NADZIRALI GA I DRONOM

Konačno proglašen ugašenim požar na Čiovu: Sudjelovalo je 150 vatrogasaca sa pedesetak vozila

U tijeku je sanacija nakon velikog požara na Čiovu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
11.07.2026.
u 07:59

U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca sa pedesetak vozila koji su požarište nadzirali i dronom

Požar koji je u Žednom na Čiovu buknuo posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru konačno je proglašen ugašenim, a u njemu je izgorjelo oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume, doznaje se u županijskom Vatrogasno-operativnom centru Split. Punih sedam dana vatrogasci sa šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s vatrom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su suzbili divljanje vatrenih jezika potpomognutih burom koja je povremeno puhala. Sedmog dana požar lokaliziran nakon čega su vatrogasci tri dana radili na natapanju i sanaciji terena da bi ga konačno proglasili ugašenim u petak navečer.

U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca sa pedesetak vozila koji su požarište nadzirali i dronom. Nakon lokalizacije požara organizirano je dežurstvo i sanacija opožarenog područja. Osim trave, niskog raslinja i šume u tom je požaru stradalo i nekoliko poljskih i pomoćnih objekata jer se vatra bila opasno približila naseljenom području, no vatrogasci su uspjeli obraniti nastanjene kuće. Vatru je izazvao grom i nevrijeme koje je zadnjeg dana lipnja zahvatilo to područje.

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Ključne riječi
Vatrogasci požar žedno Čiovo

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