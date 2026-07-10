VIDEO Veliki požar u Španjolskoj, svjedoci otkrili uzrok: 'Broj poginulih porastao je na 12'

Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Los Gallardosu u jugoistočnoj pokrajini Almería. Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan srušenim dalekovodom, a požar se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara.

- Broj ljudi koji su poginuli u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde još šest smrtnih slučajeva - priopćila je regionalna vlada Andaluzije, javlja BBC.

Šef regionalne vlade Juanma Moreno nazvao je smrt "tragedijom". Pišući na X nakon što je objavljen početni broj od šest smrtnih slučajeva, rekao je: "Srca su nam teška i shrvani smo tugom." Oko 150 vatrogasaca radilo je na gašenju požara u zaseoku Bedar. Među ozlijeđenima je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu zbog udisanja dima, a druga je zadobila opekline. Četiri osobe su na mjestu događaja zbrinute zbog lakših opeklina i respiratornih problema uzrokovanih gustim dimom.

Požar je također doveo do zatvaranja cesta, dok je 1000 stanovnika evakuirano, objavile su hitne službe. U lipnju je Španjolska dosegla svoj najviši dnevni prosjek od 1950. godine i imala je dane kada je zabilježila najviše temperature ikada za taj mjesec. U nekim dijelovima zemlje prognozirane su temperature i do 42°C.

Prošle godine u Španjolskoj je, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS), izgorjelo rekordnih 393.000 hektara (971.000 jutara), što je više od šest puta više od španjolskog prosjeka za razdoblje između 2006. i 2024. godine.