Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKO STANJE

VIDEO Veliki požar u Španjolskoj, svjedoci otkrili uzrok: 'Broj poginulih porastao je na 12'

An emergency worker looks on during a wildfire in Almeria
Foto: @Plan_INFOCA via X/REUTERS
1/4
Autor
Robert Jurišić
10.07.2026.
u 06:46

Požar je također doveo do zatvaranja cesta, dok je 1000 stanovnika evakuirano, objavile su hitne službe

Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Los Gallardosu u jugoistočnoj pokrajini Almería. Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan srušenim dalekovodom, a požar se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara.

- Broj ljudi koji su poginuli u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde još šest smrtnih slučajeva - priopćila je regionalna vlada Andaluzije, javlja BBC.

Šef regionalne vlade Juanma Moreno nazvao je smrt "tragedijom". Pišući na X nakon što je objavljen početni broj od šest smrtnih slučajeva, rekao je: "Srca su nam teška i shrvani smo tugom." Oko 150 vatrogasaca radilo je na gašenju požara u zaseoku Bedar. Među ozlijeđenima je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu zbog udisanja dima, a druga je zadobila opekline. Četiri osobe su na mjestu događaja zbrinute zbog lakših opeklina i respiratornih problema uzrokovanih gustim dimom.

Požar je također doveo do zatvaranja cesta, dok je 1000 stanovnika evakuirano, objavile su hitne službe. U lipnju je Španjolska dosegla svoj najviši dnevni prosjek od 1950. godine i imala je dane kada je zabilježila najviše temperature ikada za taj mjesec. U nekim dijelovima zemlje prognozirane su temperature i do 42°C.

Prošle godine u Španjolskoj je, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS), izgorjelo rekordnih 393.000 hektara (971.000 jutara), što je više od šest puta više od španjolskog prosjeka za razdoblje između 2006. i 2024. godine.

Požar u Španjolskoj
Ključne riječi
Španjolska požar

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar patkovic
patkovic
07:17 10.07.2026.

malo preračunaj ponovo hektare u jutra

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!