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ISTRAŽUJE SE UZROK

Izbio požar u stanu u Puli, stariji muškarac smrtno stradao

Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
08.07.2026.
u 19:42

U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu

Jedna je osoba smrtno stradala u požaru koji je u srijedu poslijepodne izbio u jednom stanu u Koparskoj ulici u Puli, potvrdila je istarska policija. Policija je oko 14,20 sati zaprimila dojavu o požaru u stanu na šestom katu zgrade u Koparskoj ulici u Puli, zbog čega su na mjesto događaja izašli vatrogasci s dva vozila, Hitna pomoć i policija. U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu. Vatrogasci su brzom intervencijom požar stavili pod nadzor, a policijski službenici obavljaju očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti koje su dovele do požara.
Ključne riječi
policija Pula požar

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