Izbio požar u stanu u Puli, stariji muškarac smrtno stradao

Jedna je osoba smrtno stradala u požaru koji je u srijedu poslijepodne izbio u jednom stanu u Koparskoj ulici u Puli, potvrdila je istarska policija. Policija je oko 14,20 sati zaprimila dojavu o požaru u stanu na šestom katu zgrade u Koparskoj ulici u Puli, zbog čega su na mjesto događaja izašli vatrogasci s dva vozila, Hitna pomoć i policija. U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu. Vatrogasci su brzom intervencijom požar stavili pod nadzor, a policijski službenici obavljaju očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti koje su dovele do požara.