Izbio požar u stanu u Puli, stariji muškarac smrtno stradao

Jedna je osoba smrtno stradala u požaru koji je u srijedu poslijepodne izbio u jednom stanu u Koparskoj ulici u Puli, potvrdila je istarska policija. Policija je oko 14,20 sati zaprimila dojavu o požaru u stanu na šestom katu zgrade u Koparskoj ulici u Puli, zbog čega su na mjesto događaja izašli vatrogasci s dva vozila, Hitna pomoć i policija. U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu. Vatrogasci su brzom intervencijom požar stavili pod nadzor, a policijski službenici obavljaju očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti koje su dovele do požara.
Oproštaj od velikog redatelja
FOTO Posljednji ispraćaj Zrinka Ogreste: Na Mirogoju brojni glumci, političari, sportaši
OBITELJSKA FOTOGRAFIJA
FOTO Šefovi NATO zemalja iznova pozirali: Sad su premjestili Milanovića na novu poziciju
ZANOSNA U PEDESETOJ
FOTO Mama Renata u nikad manjem badiću istaknula obline, pratitelji ju uspoređuju s morskom sirenom
pripazite!
Ako vas uhvate grčevi, izbjegnite pogrešku koju radi većina ljudi i ne bacajte novac uzalud
Recenzija iz “prve ruke”