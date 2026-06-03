Velike gužve na hrvatskim cestama: Iz HAK-a poslali važna upozorenja, predložili i alternativne pravce

Produženi vikend povodom blagdana Tijelova već je donio pojačan promet na hrvatskim cestama. Kako izvještava Hrvatski autoklub, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, važnijim prometnicama prema moru te na pojedinim graničnim prijelazima. Najveće gužve trenutačno se bilježe na autocesti A1 između Zagreba i Otočca u smjeru mora, autocesti A2 Zagreb - Macelj u smjeru Zagreba, zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale.

Iz HAK-a upozoravaju da bi zbog povećanog prometa na pojedinim dionicama, posebno ispred tunela, moglo doći do dodatnih regulacija prometa, uključujući usporavanja i povremena zaustavljanja vozila kako bi se održala sigurnost prometa. Pojačan promet očekuje se i na graničnim prijelazima, ponajviše prema Bosni i Hercegovini. Duža čekanja moguća su na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Slavonski Brod i Županja, a povremene gužve očekuju se i na Bajakovu te Karasovićima. Putnicima se preporučuje korištenje alternativnih prijelaza poput Tovarnika, Iloka te Erduta i Batine.

Tijekom produženog vikenda pojačan promet očekuje se i na prilazima turističkim odredištima u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, kao i u trajektnim lukama i pristaništima prema otocima. Najveće gužve u povratku očekuju se u nedjelju, 7. lipnja, tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati. Posebno opterećene bit će autoceste A1 i A6 u smjeru Zagreba te državna cesta DC1 između Karlovca i Zagreba. Kolone su moguće na dionici A1 od Ogulina preko Bosiljeva prema Karlovcu i Zagrebu, kao i na naplatnim postajama Lučko i Demerje.

Iz HAK-a ističu da će dodatni promet stvarati i brojni turisti iz Austrije, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije, budući da se blagdan Tijelova obilježava i u drugim katoličkim zemljama. Zbog povećanog prometa bit će na snazi i zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama. Zabrana vrijedi u srijedu, 3. lipnja, do 23 sata, te na blagdan Tijelova od 14 do 23 sata.

HAK vozačima savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama, koriste aplikaciju HAK-a za informacije u stvarnom vremenu, prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju siguran razmak između vozila te, ako je moguće, koriste manje opterećene prometne pravce. 'Budite strpljivi i očekujte povećanu gustoću prometa sa zastojima, a tijekom duljih putovanja radite češće stanke za odmor', zaključili su iz HAK-a.