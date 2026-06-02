NASTAO KAOS U PROMETU

Svinje završile na zagrebačkoj obilaznici, nastale kilometarske kolone u oba smjera: 'Ima i uginulih praščića'

Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.06.2026.
u 18:58



Na zagrebačkoj obilaznici u utorak poslijepodne došlo je do izvanredne situacije nakon što su se svinje našle na kolniku između čvorova Buzin i Lučko, zbog čega su se stvorile velike prometne gužve i višekilometarske kolone. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dojavu o životinjama na autocesti zaprimili oko 16.35 sati. Prema prvim informacijama, svinje su ispale iz vozila koje ih je prevozilo, a na teren su odmah upućeni policijski službenici i veterinarske službe, javljaju 24sata.

Jedan od vozača koji se zatekao na mjestu događaja ispričao je kako je do incidenta navodno došlo nakon što su se tijekom vožnje otvorila bočna vrata kombija. 'Na zagrebačkoj obilaznici čovjeku su se otvorila bočna vrata na kombiju. Strašno je izgledalo. Ima i uginulih praščića, a kolone su ogromne', rekao je vozač za 24sata koji se u tom trenutku nalazio u prometu.

Zbog životinja na autocesti iz Hrvatskog autokluba upozorili su vozače na pojačan oprez i prilagodbu brzine. 'Životinje (svinje) nalaze se na autocesti A3 na 26. kilometru između čvorova Buzin i Lučko. Promet se odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Kolona prema Bregani duga je oko osam kilometara, dok je u smjeru Lipovca duga približno tri kilometra. Molimo vozače za izuzetan oprez', izvijestio je HAK oko 17.30 sati. Policija i nadležne službe nastavile su rad na uklanjanju životinja s kolnika te normalizaciji prometa na jednoj od najprometnijih hrvatskih prometnica.

