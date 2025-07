Veliki požar i kaos na festivalu Tomorrowland u Belgiji: Izgorjela glavna pozornica uoči otvaranja

Veliki požar izbio je na glavnoj pozornici glazbenog festivala Tomorrowland u Belgiji, samo nekoliko dana prije njegova početka. Vatra je progutala veći dio scenografije, a gusti dim nadvio se nad grad Boom, smješten između Bruxellesa i Antwerpena, piše The Sun.

NO NO NO GOD PLS



WHOLE STAGE IS GONE.. JUST LIKE THAT..



I’M SUPPOSED TO BE THERE W2. I’M IN FULL PANIC MODE NOW pic.twitter.com/v5zpmS6Us2 — Samarth (@iamstake) July 16, 2025

Festival, koji okuplja oko 400.000 posjetitelja iz cijelog svijeta, trebao je započeti u petak, što organizatorima ostavlja vrlo malo vremena za sanaciju štete.

U trenutku izbijanja požara u prostoru nije bilo publike, ali je ondje boravilo oko 1.000 članova festivalskog osoblja. Zasad nije poznato ima li ozlijeđenih, a stanovnicima okolnih naselja savjetovano je da zatvore prozore i vrata.

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1 — Samarth (@iamstake) July 16, 2025

Uzrok požara još nije poznat, no svjedoci tvrde da su čuli zvukove nalik vatrometu neposredno prije nego što je vatra zahvatila pozornicu.

Gradonačelnik Booma, Jeroen Baert, navodno prekida svoj godišnji odmor u Njemačkoj i hitno se vraća u grad zbog požara koji je zahvatio glavnu pozornicu festivala Tomorrowland.

I don’t think Tommorowland is happening this year pic.twitter.com/xGBxMpJsLZ — 1S Swix (@SwixVL) July 16, 2025

Požar je vrlo ozbiljan i postoji opasnost da se proširi na obližnju šumu. Helikopter je uočio novi požar u susjednom šumovitom području, a snimke i izvještaji lokalnih stanovnika pokazuju veliki oblak dima koji se širi iznad grada. Mještani su zabrinuti te, kako navode u lokalnoj WhatsApp grupi, pripremaju se za moguću evakuaciju i pakiraju svoje stvari, piše nizozemski portal HLN.

🔥 BREAKING: A massive fire has engulfed the main stage of the Tomorrowland music festival in Belgium, just days before the event kicks off on Friday.#Fire#Belgium#Friday#Tommorowland #MusicFestival pic.twitter.com/J0ANLLevKH — Lumi Watch (@Lumibunnyy) July 16, 2025

Dreamville, službeni kamp Tomorrowlanda, sutra će ipak biti otvoren prema planu, unatoč velikom požaru koji je zahvatio glavnu pozornicu festivala. Snimke s mjesta događaja pokazuju da je glavna pozornica gotovo potpuno uništena, a tijekom gašenja požara i dalje se čuju zvukovi slični vatrometu. Organizatori nastoje održati raspored festivala unatoč velikim poteškoćama.