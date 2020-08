Velika potraga za Poljakom na Biokovu i dalje traje: Šef HGSS-a otkrio nove detalje akcije

Još uvijek traje potraga za poljskim državljaninom koji je nestao na Biokovu. U Dnevniku N1 gostovao je pročelnik splitskog HGSS-a Darko Gavrić Čerčo i govorio o tijeku potrage za nestalim muškarcem.

Gavrić Čerčo je rekao kako je na terenu 30 ljudi, ali kako potraga zasad još uvijek nema rezultata.

"On je planinski trkač koji je spreman. Nije on nespreman otišao na Biokovo. On je imao i GPS trag, imao je sat koji se može pratiti, ali činjenica je da ga još uvijek nismo našli", govori Gavrić Čerčo.

Radi se, kaže Gavrić Čerčo, o najnepristupačnijem dijelu Biokova koji je vrlo zahtjevan i najavljuje kako se u ponedjeljak kreće s velikom akcijom u koju će se uključiti svi spasioci s područja Hrvatske.

"Ono što zasigurno mogu reći i potvrditi jest da mi dajemo sve od sebe. Maksimalnu podršku imamo od Ministarstva obrane i zrakoplovne baze u Divuljama. Sinoć smo imali potragu oko Knina, nestao je 50-godišnji muškarac. Kako stvari stoje, ni tamo nemamo pozitivnih rezultata", pojašnjava.

Kaže kako se broj akcija u HGSS-u nije smanjio, već, naprotiv, povećao.

"Mi smo aktivni sudionici opskrbe i rada po pitanju Covida, zato što smo mi sudionici civilne zaštite", kazao je Gavrić Čerčo.