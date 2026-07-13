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ATJ Lučko na mimohodu

FOTO Premijer u Parizu s hrvatskim specijalcima: 'Dostojno ćete predstavljati Hrvatsku pred Europom'

Foto: Andrej Plenković/X
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 14:14

Istaknuo je kako sudjelovanje hrvatskih specijalaca na mimohodu dodatno učvršćuje strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske te šalje jasnu poruku o položaju Hrvatske među zapadnim saveznicima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uoči obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike u Parizu susreo se s pripadnicima hrvatske specijalne policije, koji će u ponedjeljak sudjelovati na svečanom vojnom mimohodu na pariškoj aveniji Champs-Élysées. Premijer je na društvenoj mreži X objavio kako mu je drago što je imao priliku susresti pripadnike Antiterorističke jedinice Lučko, koji će predstavljati Hrvatsku na jednom od najznačajnijih državnih događaja u Francuskoj.

„Kao što u svojim svakodnevnim zadaćama štite zakon, red i daju doprinos sigurnosti Hrvatske, vjerujem da će pripadnici specijalne policije i sutra dostojno predstavljati našu domovinu i europskoj javnosti prikazati najspremnije postrojbe MUP-a“, poručio je Plenković.

Istaknuo je kako sudjelovanje hrvatskih specijalaca na mimohodu dodatno učvršćuje strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske te šalje jasnu poruku o položaju Hrvatske među zapadnim saveznicima. „Time jačamo i strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske te pokazujemo da Hrvatska pripada zapadnom krugu zemalja. Odlukom Vlade Republike Hrvatske spriječen je izostanak Hrvatske s mimohoda u Parizu, što bi bila politička pogreška“, napisao je premijer.

Na kraju je zahvalio pripadnicima hrvatske specijalne policije, kao i njihovu zapovjedniku Mati Bilobrku, na organizaciji i pripremama za sudjelovanje u svečanom mimohodu kojim će Francuska obilježiti svoj nacionalni praznik.

Ključne riječi
ATJ Lučko Pariz mimohod Andrej Plenković

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