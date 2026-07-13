Vlada objavila nove cijene goriva, loše vijesti za vlasnike 'dizelaša'

Danas je održana telefonska sjednica Vlade radi ublažavanja rasta cijena goriva. Donesene su dvije Uredbe, i to: Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje visine trošarine snižene, i to za 0,01 eura po litri, te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se dodatno snižavaju i premije za 0,02 eura po litri za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel.

Najviše maloprodajne cijene i dalje se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1535 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1245 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0786 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9237 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4616 EUR/kg za velike spremnike. Uredbe stupaju na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje, objavili su iz Vlad.e

Nove cijene iznosit će:

· 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)

· 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)

· 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)

· 1,23 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)

· 1,81 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

· 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,72 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,05 EUR/l za plavi dizel

· 1,32 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,02 EUR/kg za UNP za boce