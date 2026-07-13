Devet europskih država traži suspenziju novog sustava na granicama, Božinović: Hrvatska nema problema

Hrvatska nema problema s automatiziranom sustavom ulaska i izlaska na graničnim prijelazima, jer se dobro pripremila i smatra ga vrlo korisnim, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Devet europskih država (Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska) zatražilo je od Europske komisije da produlji mogućnost suspenzije toga sustava i nakon 6. rujna u slučajevima kad se stvaraju velike gužve na granicama. U uredbi o sustavu ulaz/izlaz (EES), koji se počeo primjenjivati u travnju, postoji mogućnost djelomične suspenzije biometrijskih provjera (uzimanje otisaka prstiju i fotografiranja) u slučaju prevelike gužve. Predviđeno je da ta odredba prestane vrijediti 6. rujna nakon završetka glavne turističke sezone.



"Mi smo jedna od država koje su prve uvele novi sustav zato što smo se dugo pripremali i razmatrali različite scenarije koji se mogu dogoditi na našim granicama", rekao je Božinović koji se u Bruxellesu sastao s povjerenikom za unutarnje poslove Magnusom Brunnerom. Istaknuo je da na hrvatskim granicama nema većih poteškoća u primjeni sustava zahvaljujući dobroj pripremi i angažmanu policijskih službenika. "Riječ je o ogromnom iskoraku, iako u nekim zemljama postoje određene poteškoće na početku primjene, ali ne i u Hrvatskoj", rekao je Božinović. Dodao je da je do sada na razini EU-a registrirano 110 milijuna putnika, a više od 50 tisuća dobilo je zabranu ulaska zbog sigurnosnih razlika. U Hrvatskoj je taj broj veći od pet tisuća, što je jedanaest posto na razini EU-a. "To je izravan doprinos sigurnosti europskih građana jer ti ljudi iz raznih razloga predstavljao sigurnosni rizik", kaže Božinović.

Rekao je da Hrvatska spremna i za ETIAS, europski sustav za prethodno odobravanje putovanja u šengenski prostor, slična američkom ESTA sustavu. Putnici koji u EU mogu ulaziti bez viza morat će prije putovanja ispuniti online obrazac i platiti 20 eura. Jednom izdana dozvola vrijedit će tri godine. Bilo je predviđeno da se s primjenom ETIAS-a krene ove jeseni, međutim očekuje se da će biti odgođeno za početak sljedeće godine. Božinović se zauzeo za to da EU više koristi viznu politiku za sprječavanje ilegalnih migracija. Kaže da veliki broj nezakonitih migranata koji dolazi u Hrvatsku komercijalnim letovima u susjedne zemlje i onda se od turista pretvaraju u nezakonite migrante. "Upravo ta mogućnost da u te zemlje mogu ući bez viza stvara pritisak na europske granice, u ovom slučaju hrvatske, što mi ne želimo", rekao je ministar.