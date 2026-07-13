VIDEO Dupin na plaži u Maslenici prišao kupačima i napravio nešto što je sve ostavilo bez riječi

Posjetitelji plaže u Maslenici svjedočili su prizoru koji se ne viđa svaki dan. U njihovoj blizini pojavio se dobri dupin koji se bez straha približio obali i u nekoliko trenutaka postao glavna atrakcija među kupačima.

Nesvakidašnja snimka dupina koji se igra s loptom i kupačima u Maslenici. pic.twitter.com/leVou1DvzT — Robert von Zagreb (@DinamoDina45246) July 13, 2026

Posebno ih je oduševilo njegovo razigrano ponašanje. Dupin je dohvatio loptu iz mora te se njome nekoliko trenutaka poigravao, bacajući je iznad površine, na oduševljenje svih koji su se zatekli na plaži. Cijeli nesvakidašnji susret snimljen je kamerom, a video se ubrzo počeo širiti društvenim mrežama.

Video je podijelio i zadarski portal 023.hr, a u komentarima su se javili ljudi koji su ovu priču učinili još boljom. Prema komentarima brojnih mještana, riječ je o dupinu kojeg lokalno stanovništvo poznaje već godinama. Tvrde kako se često približava ljudima, zbog čega je među njima dobio i ime Oliver. Jedna od korisnica društvenih mreža napisala je kako dupina viđa više od dva desetljeća te se prisjetila da je često dolazio gotovo do same plaže, gdje su ga djeca mogla pomaziti.