Večeras počinje međunarodni festival 'Jazz is Back! – BP': Grožnjan ponovno okuplja najveća imena svjetskog jazza

Večeras počinje jedno od najvažnijih jazz događanja u ovom dijelu Europe – međunarodni festival Jazz is Back! – BP, najduži, po vremenu trajanja, koji će do 26. srpnja pretvoriti Grožnjan u mjesto susreta vrhunskih svjetskih jazz glazbenika, mladih talenata i publike iz Hrvatske i inozemstva. Tijekom četrnaest festivalskih dana na terasi Belvedere nastupit će renomirani umjetnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Kube, Austrije, Italije, Brazila, Čilea, Slovenije i Hrvatske, a uz koncertni program održava se i međunarodna ljetna jazz škola koja već godinama okuplja mlade glazbenike iz cijelog svijeta. Upravo spoj vrhunskih koncerata i međunarodne edukacije ono je po čemu je Grožnjan postao prepoznatljivo europsko jazz odredište.

Festival večeras otvara BP Evening – Jazz Continuo, projekt posvećen legendarnom hrvatskom jazz glazbeniku Bošku Petroviću. Trio predvodi njegov dugogodišnji suradnik, basist Mario Mavrin, uz gitarista Primoža Grašiča, također dugogodišnjeg člana Petrovićeva sastava. Njihov koncert donosi prepoznatljivi zvuk Boškove glazbe kojim će simbolično otvoriti još jedno izdanje festivala posvećenog vrhunskoj jazz tradiciji. Program se nastavlja već sutra večeri koncertom Folk & World Music Night, na kojem će nastupiti TradInEtno orkestar i sudionici međunarodnog projekta Ethno Croatia 2026 iz 13 zemalja a glazba Nepala, Reunionskog otočja i Čilea, kao i Francuske Hrvatske i Švedske u SAD-a predstavit će se publici, Riječ je o glazbenom kampu koji se u Grožnjanu održava već 21 godinu i okuplja mlade glazbenike iz cijelog svijeta koji jedni druge podučavaju tradicijskoj glazbi svojih zemalja kroz jedinstvenu "peer-to-peer" metodu rada. TradinEtno orkestar čine glazbenici iz Hrvatske i Slovenije koji već više od godinu dana zajednički njeguju i istražuju tradicijsku glazbu različitih kultura.

Jedan od vrhunaca festivala bit će nastupi glazbenika koji ujedno predaju na međunarodnoj jazz školi. Među njima su američki trombonist Luis Bonilla, poznat po suradnjama s Philom Collinsom i Vanguard Jazz Orchestra s kojima je osvojio i Grammyja, zatim također Grammyjem nagrađeni kontrabasist Boris Kozlov, trubači Michael Philip Mossman i Alex Sipiagin, pijanist Hector Martignon, saksofonist Tim Armacost, bubnjar David Tull, gitarist Emiliano Sampaio te jazz vokalistica Aubrey Johnson. Upravo će oni zajedno nastupiti u projektu Grožnjan All Stars, jednom od zaštitnih znakova festivala, na koncertima 19. i 25. srpnja. Publiku očekuje i niz međunarodnih gostovanja. Američki saksofonist Tim Armacost, koji je tijekom karijere surađivao s imenima poput Kennyja Barrona, Toma Harrella, Billyja Harta i Roya Hargrovea, u Grožnjan dolazi sa svojim kvartetom. Talijanska jazz pjevačica Letizia Felluga predstavit će projekt Exù Trio, dok austrijski sastav Exploding Pig, predvođen Luisom Bonillom, donosi spoj jazza, funka, psihodelije i suvremenih glazbenih utjecaja.

Festival uključuje i nastupe hrvatskih jazz snaga – Big Banda Bjelovar, Ante Jeličić Quinteta, projekta Eksterminator '81 koji predvodi Toni Starešinić, kao i sastava Balkan Zoo Maria Rašića uz vokalisticu Ninu Ćorić. Posebnu međunarodnu dimenziju donose projekt Echoes from the South, koji povezuje glazbenike iz Austrije i Slovenije, te JM Jazz World Orchestra, vodeći svjetski međunarodni jazz orkestar mladih sastavljen od glazbenika iz više od petnaest zemalja – i svih 5 kontinenata. Festival će završiti 26. srpnja završnim koncertom JM International Summer School, na kojem će publika imati priliku čuti polaznike međunarodne jazz škole zajedno s njihovim mentorima. Tijekom dva festivalska tjedna Grožnjan će tako još jednom potvrditi status mjesta na kojem se susreću iskustvo i mladost, vrhunski profesionalci i buduće zvijezde jazza, stvarajući jedinstvenu atmosferu zbog koje se glazbenici i publika u ovaj istarski gradić vraćaju iz godine u godinu. Svi koncerti održavaju se na terasi Belvedere s početkom u 21:30 sati, a ulaz je slobodan.