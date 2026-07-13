Je li na pomolu čudesan preokret oko Luke Modrića? Bio bi to Bilićev start iz snova!

Da je bilo koji drugi izbornik u pitanju, bili bismo potpuno sigurni: Luka Modrić (40) završio je svoju karijeru u reprezentaciji. Ali, nakon prvog Bilićevog medijskog nastupa, u kojem je u startu istaknuo kako bi "volio da Luka nastavi igrati za reprezentaciju", kao da je navijestio senzacionalan obrat.

Zar je moguće da će Luka ipak ostati vatreni!? Čini se kako je odjednom i taj scenarij ponovno izgledan, iako ga treba uzeti s dozom rezerve i ne stavljati ruku u vatru. No, ništa nas ne košta da malo i nagađamo...

Stoga, krenimo redom: Luka Modrić je 3. srpnja u Torontu, u mixed-zoni nakon utakmice s Portugalom, izjavio kako ćemo njegovu odluku o karijeri u reprezentaciji "saznati za nekoliko dana". Od tada je, evo, prošlo deset dana, a Luka se još nije oglasio. Saznajemo kako je došao na odmor u Zadar i da će ovih dana popiti kavu s Marijanom Kustićem. Možda i sa Slavenom Bilićem...

Zanimljvost broj 2: novi trener Milana, Portugalac Ruben Amorim, nekidan je - poput Bilića - izjavio želi da Modrić ostane igrač rossonera i u sljedećoj sezoni.

- Razgovarao sam s Lukom dvaput i, ako bude potrebno, osobno ću otići po njega. Želim Modrića s nama ove sezone. Želimo ga zadržati zbog njegova iskustva. Ne kažem da će igrati svaku utakmicu, ali želimo računati na njega i sljedeće sezone - istaknuo je Amorim pa i on potaknuo nagađanja kako legendarni kapetan vatrenih još nije rekao posljednju riječ.

Tako je Luka s dvije vrlo visoke i relevantne pozicije u kratkom vremenu dobio ponude kakve igrač s tolikom strasti za nogometom praktički teško može odbiti. Osim ako ne misli da se zasitio svega i osim ako njegovo tijelo nadomak 41. rođendana teško podnosi napore, a - poznavajući Luku - oboje se čini nekako nestvarnim. Primjerice, na Svjetskom prvenstvu, na kojemu je Hrvatska odigrala četiri utakmice u 16 dana, Lukino fizičko stanje uopće nije bilo tema rasprava. Forma - da, ali fizička moć - ne.

S te strane, možemo pretpostaviti da nije nemoguće da se ovih dana dogodi senzacionalan preokret; da Luka prihvati ponudu Milana, a posljedično onda i ostane na raspolaganju izborniku Biliću. Izborniku s kojim je oduvijek imao fenomenalan odnos, i izborniku koji bi Modrićevim ostankom u startu dobio snažan vjetar u leđa. Bio bi to nedvojben dokaz da je Slaven Bilić vrlo utjecajna ličnost, čime bi sigurno porastao i u očima javnosti, ali i u očima reprezentativaca. Bio bi to Bilićev start iz snova!

Luka Modrić u reprezentaciji je od 2006. godine ostvario 202 nastupa i postigao 29 pogodaka. S vatrenima je bio na SP-ima 2006., 2014., 2018., 2022. i 2026., te na Eurima 2008., 2012., 2016., 2021. i 2024. godine.