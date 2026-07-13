Velik korak za Split: Probijen tunel Kozjak koji će promijeniti prometnu sliku grada

U sklopu projekta 'Novi ulaz u Split' danas je svečano obilježen proboj tunela Kozjak, jednog od najvažnijih infrastrukturnih zahvata kojim će se dodatno unaprijediti prometna povezanost Splita i njegove okolice. Svečanosti je nazočio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, zajedno s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti, javlja Slobodna Dalmacija.

Riječ je o projektu koji obuhvaća prometno povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1 preko tunela Kozjak do čvorišta na državnoj cesti DC8 i Trajektne luke Split. Projekt se provodi u tri faze, a cilj mu je uspostaviti kvalitetniju i bržu cestovnu vezu između dalmatinskog zaleđa i najveće trajektne luke u Hrvatskoj. Uz ministra Butkovića, svečanom događaju prisustvovali su i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Poseban trenutak obilježavanja bio je sam proboj tunela, kada je uklonjena posljednja stijena koja je razdvajala dvije strane iskopa. U trenutku kada je kroz otvor prvi put prodrla dnevna svjetlost, okupljeni su svjedočili prizoru koji je obilježio važnu etapu realizacije jednog od najvećih prometnih projekata u Dalmaciji.