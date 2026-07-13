FOTO Milanović uručio jedno od najviših odlikovanja nobelovcu hrvatskih korijena

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je prof. dr. sc. Johna Matthewa Martinisa, američkog fizičara hrvatskog porijekla i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom.
Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je prof. dr. sc. Johna Matthewa Martinisa, američkog fizičara hrvatskog porijekla i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Odlikovan je za izniman doprinos razvoju i promicanju kvantne fizike i tehnologije na globalnoj razini, ponosno isticanje i očuvanje hrvatskog podrijetla te osobite zasluge u prijenosu vrhunskih znanstvenih spoznaja hrvatskoj akademskoj zajednici, čime je značajno pridonio međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.
Odlikovan je za izniman doprinos razvoju i promicanju kvantne fizike i tehnologije na globalnoj razini, ponosno isticanje i očuvanje hrvatskog podrijetla te osobite zasluge u prijenosu vrhunskih znanstvenih spoznaja hrvatskoj akademskoj zajednici, čime je značajno pridonio međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Prof. dr. sc. John Matthew Martinis dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 2025. godine za zajednički rad s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom na makroskopskim kvantnim fenomenima u supravodičima.
Prof. dr. sc. John Matthew Martinis dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 2025. godine za zajednički rad s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom na makroskopskim kvantnim fenomenima u supravodičima.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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"Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih veza dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim stvarima kao što je Nobelova nagrada za fiziku u kojima nema politike i pritisaka. Nakon puno desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobitnik ove najviše nagrade. Ali ono što je još važnije od činjenice da su Vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest da Vi to stalno s ponosom ističete", kazao je predsjednik Milanović.
"Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih veza dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim stvarima kao što je Nobelova nagrada za fiziku u kojima nema politike i pritisaka. Nakon puno desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobitnik ove najviše nagrade. Ali ono što je još važnije od činjenice da su Vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest da Vi to stalno s ponosom ističete", kazao je predsjednik Milanović.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Uručivši odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira, predsjednik Milanović istaknuo je kako prof. dr. sc. Martinis "promiče sretnu i pozitivnu vijest o Hrvatskoj" te mu je još jednom poželio dobrodošlicu u Hrvatsku.
Uručivši odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira, predsjednik Milanović istaknuo je kako prof. dr. sc. Martinis "promiče sretnu i pozitivnu vijest o Hrvatskoj" te mu je još jednom poželio dobrodošlicu u Hrvatsku.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Prof.dr.sc. Martinis zahvalio je Predsjedniku Republike na odlikovanju i pozivu, rekavši kako kao znanstvenik uvijek donosite nešto jedinstveno u znanost.
Prof.dr.sc. Martinis zahvalio je Predsjedniku Republike na odlikovanju i pozivu, rekavši kako kao znanstvenik uvijek donosite nešto jedinstveno u znanost.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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"Ovoga tjedna, kada sam došao u Hrvatsku, doista sam se osjećao kao da dolazim kući. Nedostaje mi zajednica koju imamo u San Pedru u Kaliforniji, i ovdje sam se jednostavno osjećao vrlo dobrodošao. Stekao sam mnogo prijatelja i uistinu cijenim sav trud koji su ljudi uložili", dodao je prof. dr. sc. John Matthew Martinis.
"Ovoga tjedna, kada sam došao u Hrvatsku, doista sam se osjećao kao da dolazim kući. Nedostaje mi zajednica koju imamo u San Pedru u Kaliforniji, i ovdje sam se jednostavno osjećao vrlo dobrodošao. Stekao sam mnogo prijatelja i uistinu cijenim sav trud koji su ljudi uložili", dodao je prof. dr. sc. John Matthew Martinis.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Uz prof. dr. sc. Martinisa na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su Siniša Grgić, veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, Nicole McGraw, veleposlanica SAD-a u Republici Hrvatskoj i Ross Johnston, prvi tajnik Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.
Uz prof. dr. sc. Martinisa na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su Siniša Grgić, veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, Nicole McGraw, veleposlanica SAD-a u Republici Hrvatskoj i Ross Johnston, prvi tajnik Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Uz predsjednika Milanovića bili su Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika Republike, Neven Pelicarić, savjetnik predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku, Melita Mulić, savjetnica predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo, Jadranka Žarković, savjetnica predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje, Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju, Martina Ciglević, pomoćnica savjetnika predsjednika Republike za ekonomiju i Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike za sport.
Uz predsjednika Milanovića bili su Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika Republike, Neven Pelicarić, savjetnik predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku, Melita Mulić, savjetnica predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo, Jadranka Žarković, savjetnica predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje, Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju, Martina Ciglević, pomoćnica savjetnika predsjednika Republike za ekonomiju i Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike za sport.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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