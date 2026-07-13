StanZaSutra – izložbeni stan na Ambienti postaje stvarni dom mladima bez obiteljske podrške

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, Zagrebački velesajam na sajmu Ambienta ponovno okuplja partnere projekta StanZaSutra koji će zajednički urediti stan površine 101 m². Po završetku sajma sav namještaj i oprema sele se u gradski stan koji će postati dom mladima uključenima u Program polusamostalnog življenja SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Za sigurniji početak samostalnog života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi i odrastaju bez obiteljske podrške nije dovoljan samo krov nad glavom. Jednako su važni sigurnost, podrška i osjećaj pripadnosti. Upravo je iz te potrebe nastala inicijativa Zagrebačkog velesajma StanZaSutra, pokrenuta 2025. godine na sajmu Ambienta, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba.

Koncept projekta povezuje društvenu odgovornost i ekološki prihvatljivije uređenje interijera. U paviljonu sajma gradi se realistična replika stana, uređena održivijim rješenjima namještaja i uređaja, koja prikazuje budući dom mladih uključenih u Program polusamostalnog življenja SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Tijekom sajma prostor služi kao inspiracija i primjer održivog uređenja doma, a po njegovu završetku sav izloženi namještaj i oprema sele se u stvarni gradski stan u Novom Jelkovcu koji mladim korisnicima Programa omogućuje kvalitetniji i sigurniji početak samostalnog života.

Nakon prošlogodišnjeg stana od 88 m², u 2026. godini projekt ide korak dalje i oprema još veći prostor - stan površine 101 m². Više o projektu, partnerima i tijeku uređenja dostupno je na stranici https://stanzasutra-zv.com/

Partnerstvo koje gradi novi početak

Iza ove inicijative stoji želja da sajamski prostor dobije trajnu vrijednost koja mijenja živote kroz sustavnu društvenu odgovornost i sinergiju javnog i privatnog sektora.

Renata Suša, direktorica Zagrebačkog velesajma, ističe ponos zbog rasta same ideje: "Kao inicijatorima ovog projekta, iznimno nam je zadovoljstvo i ponos svjedočiti evoluciji jedne ideje rođene na Zagrebačkom velesajmu u dugoročno održiv model društveno odgovornog poslovanja. Naš primarni cilj bio je nadići okvire klasične sajamske izložbe interijera i kreirati projekt koji unosi stvarnu, opipljivu vrijednost u živote onih kojima je to najpotrebnije. Kontinuitet projekta u ovoj godini potvrđuje opravdanost te vizije i snagu zajedničke misije. Drago nam je da je Grad Zagreb prepoznao ideju, a izuzetno smo zahvalni partnerima iz realnog sektora koji su spremno uložili svoje znanje, proizvode i resurse u ovu priču. Zajedničkim djelovanjem dokazujemo da javni i realni sektor mogu sinkronizirano djelovati i da u ovom slučaju ta sinergija rezultira toplim domom za mlade koji će na taj način lakše kročiti u samostalan život."

Važnost ovakvih partnerstava u rješavanju kompleksnih društvenih izazova naglašava i dr.sc. Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba: "Za stvaranje sigurnijeg početka samostalnog života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi i koji su odrastali bez obiteljske podrške, osim samog krova nad glavom, ključan je upravo osjećaj pripadnosti. Ulaskom u drugu godinu, projekt StanZaSutra potvrđuje značaj aktivne uloge zajednice u prepoznavanju potreba ove ranjive skupine mladih te u stvaranju prilika za njihovu bolju budućnost. Povezujući privatni i javni sektor, pokazao je i važnost partnerstva u pronalasku novih rješenja za društvene probleme“.

Na njezine se riječi nadovezuje Gordana Daniel, direktorica razvoja nacionalnih programa Udruge SOS Dječje selo Hrvatska, koja podsjeća koliko potpuno opremljen prostor olakšava prve samostalne korake: „StanZaSutra izvrstan je primjer kako suradnja javnog, privatnog i neprofitnog sektora može donijeti konkretnu promjenu. Potpuno opremljen stan mladima pruža sigurnost, olakšava prve korake prema samostalnosti i omogućuje dostojanstven početak novog životnog poglavlja.“

Mladi o tome što im znači novi dom

Mlade osobe koje se osamostaljuju kroz Program polusamostalnog življenja imaju veliku podršku stručnjaka SOS Dječjeg sela Hrvatska, a koliko im ova prilika znači, najbolje govore njihova iskustva.

Što kažu stanarke stana koji smo opremili 2025:

· S.A.Š (19): "U stanu imamo puno manje mjesečne troškove, posebno kada je riječ o režijama, pa na tome možemo dosta uštedjeti. Kad pogledamo koliko danas koštaju stanovi, ovo je zaista jako dobra prilika."

· B.T. (18): "Useljenje u stan olakšalo mi je proces osamostaljenja. Naučila sam bolje organizirati svoje vrijeme i obaveze te preuzeti veću odgovornost."

A u stan koji se ove godine uređuje, na jesen će useliti tri mladića:

· M.Đ. (18): "Za mene useljenje u prostor opremljen za dostojanstven život znači priliku za bolji i lakši početak, ali i odgovornost da ga održavam najbolje što mogu i sačuvam za ostale mlade koji dolaze."

· L.B. (17): "Ovaj prostor mi predstavlja sigurnost, mir i novi početak, odnosno podlogu za dobru budućnost. Daje mi mogućnost za veću privatnost u kojoj mogu živjeti, stvarati i planirati."

· B.B. (18): "To za mene znači jedan novi početak i veliku pomoć, ponajviše što se tiče financija. Veselim se i uzbuđen sam, zahvalan sam na takvoj jedinstvenoj prilici."

Tvrtke koje stoje iza projekta

Projekt ne bi bio moguć bez partnerskih tvrtki koje doniraju svoje vrijeme, znanje, materijalna sredstva i proizvode.

Glavni partner projekta je tvrtka Jysk, a Vesna Kukić Lončarić, Country director za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju, ističe važnost spajanja estetike i brige za ljude: "Kao nastavak uspješne suradnje, JYSK i ove godine s ponosom sudjeluje na sajmu Ambienta uređujući već drugi stan. Sudjelovanjem u ovom projektu ne uređujemo samo prostor, već stvaramo dom koji mladim ljudima pruža osjećaj sigurnosti, topline i podrške u važnom životnom razdoblju. Vjerujemo da održivost ima pravu vrijednost kada povezuje brigu o okolišu s brigom o ljudima."

Da tehnologija mora imati jasnu humanu svrhu, potvrđuje i Stella Nišević, Marketing Manager brenda Gorenje/Hisense: "Ponosni smo što donacijom uređaja možemo pomoći u stvaranju funkcionalnog i ugodnog doma za mlade kojima je podrška najpotrebnija. Vjerujemo da tehnologija ima najveću vrijednost kada poboljšava kvalitetu života."

Vladimir Brkljača, član Uprave M SAN Grupe zadužen za VIVAX segment smatra da sudjelovanje u projektu za VIVAX predstavlja priliku da kroz konkretno djelovanje doprinesu stvaranju boljih uvjeta za samostalan život mladih iz SOS Dječjeg sela Hrvatska: "Sudjelovanjem u projektu želimo konkretno pridonijeti sigurnijem početku samostalnog života mladih. Vjerujemo da zajedničkim djelovanjem gospodarstva i društveno odgovornih partnera možemo stvarati pozitivne promjene."

U kreiranje funkcionalnog okruženja aktivno se uključio i realni sektor kroz segment građevinskih i završnih materijala, što potvrđuje Nikica Cvitkušić, voditelj poslovnice FEAL keramika Zagreb: "Kroz obnovu kupaonice željeli smo pomoći u stvaranju funkcionalnog i ugodnog prostora za život. Ponosni smo što sudjelujemo u projektu koji mladima donosi stvarnu i dugoročnu vrijednost."

Kao neizostavan dio ove sinergije, Goran Dolenec, direktor Chromos boje i lakovi i KANSAI HELIOS Croatia, zaključuje kako se prava snaga industrije očituje upravo u njezinoj primjeni za opće dobro:"StanZaSutra pokazuje kako znanje, proizvodi i iskustvo naše industrije mogu biti iskorišteni za stvaranje konkretne koristi za zajednicu. Ponosni smo što smo dio projekta koji mladima pruža novi početak."

S njim se slaže i Anđelka Toto Ormuž, voditeljica korporativnih poslova tvrtke Rockwool Adriatic: "Nakon uspješne prošlogodišnje suradnje ove smo godine odlučili dodatno pridonijeti projektu donacijom računala. Vjerujemo da su obrazovanje i digitalne vještine važan temelj za samostalan život i buduće zapošljavanje."

Iz tvrtke SG FORMA ističu: „Zadovoljstvo nam je i ove godine biti dio jednog pozitivnog i kreativnog načina razmišljanja i djelovanja, a uz to i solidarnog, u smislu pomaganja onima najranjivijim u našoj zajednici.

Budućnost koja se gradi danas

Nakon četiri dana na sajmu Ambienta, izložbeni prostor prestat će biti izložbeni eksponat. Sav namještaj, uređaji i oprema preselit će se u gradski stan u kojem će novu životnu fazu započeti troje mladih korisnika Programa polusamostalnog življenja SOS Dječjeg sela Hrvatska. Upravo zato StanZaSutra nije samo sajamski projekt, nego primjer kako izložbeni prostor može postati mjesto na kojem počinje nečiji novi život.

StanZaSutra u brojkama

· 10.000+ posjetitelja – obišlo je ogledni stan na premijernom izdanju projekta StanZaSutra na Ambienti 2025.

· 101 m² – površina je novog stana koji će nakon sajma postati dom mladima uključenima u Program polusamostalnog življenja SOS Dječjeg sela Hrvatska

· 0 EUR – iznos najamnine koju plaćaju mladi korisnici Programa, čime im se omogućuje sigurniji i jednostavniji početak samostalnog života

· 1. do 4. l10. 2026. – održava se Ambienta, na kojoj će posjetitelji moći razgledati StanZaSutra prije nego što postane stvarni dom