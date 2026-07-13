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UNIŠTIO I SEMAFOR

VIDEO Auto u plamenu, drugi prolaze ni metar od njega: Pojavila se snimka buktinje u Novom Zagrebu

Mario Gibač
Autor
Hana Ivković Šimičić
13.07.2026.
u 15:46

Gust dim i plamen privukli su pozornost brojnih prolaznika i vozača koji su se u tom trenutku zatekli na jednoj od najprometnijih gradskih prometnica

Na križanju Avenije Dubrovnik i Ulice Savezne Republike Njemačke u Zagrebu danas je došlo do požara osobnog automobila koji je u potpunosti izgorio, zapalio se i semafor. Gust dim i plamen privukli su pozornost brojnih prolaznika i vozača koji su se u tom trenutku zatekli na jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. 

Čitatelj Mario Gibač nam je poslao snimku autmobila kako gori na zelenom otoku, a mogu se vidjeti i drugi vozači kako ga oprezno obilaze. U blizini se nalazila i policija koja nije blokirala promet, što je iznenadilo prolaznike. Zasad nije poznato što je uzrokovalo požar niti je li u incidentu bilo ozlijeđenih osoba.

Auto gori na zelenom otoku, drugi ga obilaze
Požar u Novom Zagrebu

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Najveći pojedinačni financijski slučaj ipak se odnosi na Hrvatski skijaški savez. Revizori su utvrdili da Savez nije dostavio dokumentaciju kojom bi opravdao trošenje čak 143.246 eura dodijeljenih 2022. godine. Nakon provedenih postupaka od Saveza je zatražen povrat sredstava, što ovaj slučaj čini najvećim pojedinačnim nalazom u cijelom izvješću.

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