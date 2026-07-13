VIDEO Auto u plamenu, drugi prolaze ni metar od njega: Pojavila se snimka buktinje u Novom Zagrebu

Na križanju Avenije Dubrovnik i Ulice Savezne Republike Njemačke u Zagrebu danas je došlo do požara osobnog automobila koji je u potpunosti izgorio, zapalio se i semafor. Gust dim i plamen privukli su pozornost brojnih prolaznika i vozača koji su se u tom trenutku zatekli na jednoj od najprometnijih gradskih prometnica.

Čitatelj Mario Gibač nam je poslao snimku autmobila kako gori na zelenom otoku, a mogu se vidjeti i drugi vozači kako ga oprezno obilaze. U blizini se nalazila i policija koja nije blokirala promet, što je iznenadilo prolaznike. Zasad nije poznato što je uzrokovalo požar niti je li u incidentu bilo ozlijeđenih osoba.

Auto gori na zelenom otoku, drugi ga obilaze Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.