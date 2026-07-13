FOTO Američka glumica koja je u braku s Hrvatom na premijeru serije povela sina i sve oduševila

Glumica Chloë Sevigny (51) na premijeru svoje nove serije stigla je u posebnoj pratnji - sa svojim šestogodišnjim sinom Vanjom, kojem je to bilo prvo pojavljivanje na crvenom tepihu. Sevigny je u srijedu prisustvovala premijeri serije "The Five Star Weekend" u kazalištu Billy Wilder u sklopu Hammer Museuma u Los Angelesu, a maleni Vanja je privukao pozornost dok je hodao tepihom i simpatično pridržavao šlep na majčinoj haljini.

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Inače, Sevigny je u braku s Hrvatom Sinišom Mačkovićem, galeristom iz Zaprešića. Par je sudbonosno 'da' izgovorio 2020. godine te imaju sina Vanju. Časopis Vogue je njihovo crkveno vjenčanje krajem 2022. godine proglasio jednim od najljepših i najatraktivnijih. Vjenčanje je održano u mladenkinom rodnom gradu Darienu, a svadba je organizirana u starinskoj vili Waveny House u Connecticutu. Siniša je u djetinjstvu napustio Hrvatsku i sa starijom sestrom odselio se u Australiju. Kasnije je studirao grafički dizajn, a nakon završetka studija preselio se u New York, gdje je izgradio karijeru u umjetničkim krugovima.

Dodajmo i da je serija "The Five-Star Weekend" temeljena na knjizi Elin Hilderbrand i prati Hollis Shaw (Jennifer Garner), poznatu kuharicu i autoricu bestselera. Nakon što doživi težak gubitak, njezin naizgled savršen život počinje se urušavati. U pokušaju da prebrodi tugu i ponovno pronađe sebe, Hollis organizira vikend u svojoj kući na Nantucketu i poziva tri prijateljice iz različitih razdoblja svog života te jednu neočekivanu gošću. Uz Garner i Sevigny, u seriji glume i D’Arcy Carden te Gemma Chan, a serija će imati osam epizoda.