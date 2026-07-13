Avenue Mall sastavni je dio Novog Zagreba, u njemu vidimo potencijal

Najveća domaća poslovna vijest prošlog tjedna bila je svakako promjena vlasnika popularnog zagrebačkog šoping-centra Avenue Mall. Vodeći čovjek tog posla je Arn Willems, predsjednik Uprave društva InterCapital Real Estate d.o.o., društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koje posluje uz odobrenje i pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Odgovoran je za upravljanje i razvoj poslovanja društva, uključujući InterCapital Real Estate Fund Alfa, otvoreni investicijski fond specijaliziran za ulaganja u komercijalne nekretnine na tržištima Hrvatske i Slovenije. Ima bogato iskustvo koje se proteže na 20 godina u sektoru pa je bilo zanimljivo postaviti pitanja i o Avenue Mallu i o tržištu poslovnih nekretnina općenito.