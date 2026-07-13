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INTERVJU: ARN WILLEMS

Avenue Mall sastavni je dio Novog Zagreba, u njemu vidimo potencijal

Autor
Zoran Vitas
13.07.2026.
u 17:48

Razgovarali smo s Arnom Willemsom, predsjednikom Uprave InterCapital Real Estatea

Najveća domaća poslovna vijest prošlog tjedna bila je svakako promjena vlasnika popularnog zagrebačkog šoping-centra Avenue Mall. Vodeći čovjek tog posla je Arn Willems, predsjednik Uprave društva InterCapital Real Estate d.o.o., društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koje posluje uz odobrenje i pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Odgovoran je za upravljanje i razvoj poslovanja društva, uključujući InterCapital Real Estate Fund Alfa, otvoreni investicijski fond specijaliziran za ulaganja u komercijalne nekretnine na tržištima Hrvatske i Slovenije. Ima bogato iskustvo koje se proteže na 20 godina u sektoru pa je bilo zanimljivo postaviti pitanja i o Avenue Mallu i o tržištu poslovnih nekretnina općenito.

Ključne riječi
intervju Avenue Mall Arn Willems

Komentara 4

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18
188
18:45 13.07.2026.

Taj centar je na lokaciji za skladišta. Ne kupujem tamo već u centru grada.

BL
Bloomberg
18:39 13.07.2026.

To je jedini šoping centar koji je doista lijep i kao građevina i iznutra, ostali su poput velikih skladišta.

Avatar Matenate
Matenate
18:53 13.07.2026.

Imali još aktivnih profi ležaća po asfaltu?😁🥁

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