Austrijski predsjednik Van der Bellen: 'Stigli smo u novi svjetski poredak, u kojem prevladava samovolja jačih'

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen je komentirajući događaje u vezane uz američku vojnu intervenciju u Venezueli i aneksijske apetite američkog predsjednika Donalda Trumpa za Grenlandom u ponedjeljak na platformi društvene mreže “Bluesky” izjavio: “Sada smo stigli u stvarnost novog svjetskog poretka u kojem sve više prevladava samovolja jačih. Samo zajedno, kao snažna Europa, možemo se afirmirati”.

“Mi, dakle Austrija i Europska unija, sada moramo učiniti sve što je moguće kako bismo mogli zahtijevali međunarodne odnose temeljene na međunarodnom pravu i načelima Povelje UN-a”, istakao je Van der Bellen dodavši: “Također je jasno, da se u ovom novom svjetskom poretku možemo afirmirati samo zajedno - kao snažna, ujedinjena i sposobna Europska unija.”

Austrijski predsjednik tom se je izjavom nadovezao na svoj novogodišnji govor u kojem je pozvao na “razvoj patriotizma za Europu”, s obzirom na promjenjivu svjetsku situaciju. “Naša Europa je mjesto kojem mnogi, mnogi ljudi zavide. Ne dopustimo nikome da loše govori o ovoj Europi”, rekao je Van der Bellen poručivši: “Važno je, da i dalje vjerujemo u europsku ideju!”