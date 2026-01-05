FOTO Maduro pred sudom u New Yorku: ‘Otet sam iz vlastitog doma. I dalje sam predsjednik, nisam kriv...'

Nicolás Maduro danas ide pred američke suce

Trump ozbiljno zaprijetio novoj čelnici Venezuele Delcy Rodriguez

U ponedjeljak se sastaje Vijeće sigurnosti UN-a

18:37 - Nicolas Maduro i njegova supruga upravo su napustili sudnicu nakon saslušanja koje je trajalo oko 30 minuta. Madurov branitelj naklonio se prema njemu kako bi razgovarao dok je skupljao svoje papire. Maduro se zaustavio i okrenuo prema publici prije nego što su on i supruga odvedeni iz sudnice. Oboje su se tijekom postupka izjasnili da nisu krivi. Sudac im je rekao da će ih ponovno vidjeti na sljedećem ročištu u 11 sati, 17. ožujka.

18:25 - Tijekom sudskog ročišta, dok tužitelj i sutkinja razmjenjuju pitanja i informacije, Nicolas Maduro pomiče se u svom sjedalu i naginje prema svom odvjetniku kako bi pregledao dokumente, odmah nakon što je iznio izjavu o svojoj nevinosti u vezi s optužbama koje mu se stavljaju na teret. U međuvremenu, Maduro i njegova supruga Cilia Flores razgovaraju na španjolskom, a njihove riječi prevode se u stvarnom vremenu.

18:22 - Sudac je obavjestio Nicolása Madura i Ciliu Flores da imaju pravo konzultirati se s konzularnim predstavnicima. „Da, razumijemo i željeli bismo da nam se omogući posjet konzula”, odgovara Maduro, na što sudac potvrđuje da će posjet biti organiziran.

18:20 - Pažnja suda sada se prebacuje na suprugu Nicolása Madura, Ciliu Flores, koja je pozvana da ustane i potvrdi svoje ime. „Da, ja sam Cilia Flores Maduro, prva dama Venezuele”, kaže pred sucem. U sličnom tonu Manduru, koji je nagladio da je i dalje predsjednik Venezuele. Flores se također izjašnjava da nije kriva za iznesene optužbe, ističući da je „potpuno nevina”.

18:16 - Samo nekoliko minuta po početku današnjeg ročišta, sudac Alvin Hellerstein zamolio je Nicolása Madura da se predstavi. „Ja sam predsjednik Venezuele. Uhićen sam u vlastitom domu u Caracasu, Venezuela”, izjavio je Maduro pred sudom.

Sudac Hellerstein obavijestio ga je da ima pravo na besplatnog odvjetnika ako si ga ne može priuštiti, te da može biti pušten prije suđenja, osim ako postoji razlog za njegovo zadržavanje. „Do sada nisam bio upoznat s ovim pravima”, odgovorio je Maduro.

Nakon što mu je pročitano sažeto očitovanje optužnice, izjasnio se da nije kriv pred saveznim sudom u New Yorku. „Nisam kriv”, odgovorio je Maduro kada ga je sutkinja Hellerstein upitala o njegovoj obrani. „Ja sam pošten čovjek. I dalje sam predsjednik svoje zemlje”, dodao je.

18:03 - Nicolas Maduro upravo je ušao u sudnicu i srdačno pozdravio svoje odvjetnike rukovanjem. Na sebi nosi narančastu košulju s plavom majicom preko nje, bež hlače te narančaste papuče. Uz to, ima slušalice kako bi mogao pratiti prijevod. Njegova supruga, Cilia Flores, sjedi dva mjesta dalje, odjevena u sličnu zatvorsku odjeću. U sudnicu je upravo ušao i sudac, obavještava NBC News.

17:58 - Samo nekoliko minuta prije početka ročišta, glavni tužitelj napeto hoda po sudnici. Branitelj Nicolasa Madura, Barry Pollack, stigao je u sud i rukovao se s tužiteljima, piše SkyNews. Ostali odvjetnici obrane polako zauzimaju svoja mjesta za dva stola. Sudski službenici provjeravaju stolicu Nicolasa Madura i pretražuju prostor oko nje, u potrazi za eventualnom zabranjenom opremom. Ročište neće biti snimano kamerama. Sve nove informacije pratite ovdje.

Pratite tijek događaja: 14:24 - Dolazak Nicolasa Madura u zgradu suda u New Yorku popraćen je izvanrednim mjerama sigurnosti. Američke vlasti blokirale su jutros sve ceste na ruti njegova kretanja kako bi osigurale da transfer prođe bez ijednog incidenta, izvještava iz SAD-a dopisnik James Matthews. Prema Matthewsu, operacija je "postigla svoj cilj" samim time što je Maduro sigurno stigao u zgradu suda.

14:08 - Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro danas je prebačen iz pritvorske jedinice do saveznog suda na Manhattanu, gdje će se po prvi put pojaviti pred sucem. Kolona službenih vozila stigla je do zgrade Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, u kojoj će se održati njegovo početno ročište.

Američka državna odvjetnica Pam Bondi potvrdila je da Maduro stoji pred ozbiljnim optužbama. Među njima su zavjera u narco-terorizmu, planiranje uvoza kokaina u SAD, posjedovanje strojnica i razornog oružja, kao i zavjera da se to oružje upotrijebi protiv Sjedinjenih Država.

BREAKING: Vehicles carrying Nicolas Maduro have now set off from the detention facility where he was held. He will appear in New York court today pic.twitter.com/28CRyNltxQ — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro danas ide na američki sud nakon što su ga američke snage zarobile tijekom vikenda, a američki predsjednik Donald Trump ostavio je otvorenom mogućnost još jednog napada ako SAD ne postignu dogovor s privremenom čelnicom zemlje. Trump je u nedjelju novinarima rekao da bi mogao narediti još jedan napad ako Venezuela ne surađuje s američkim naporima da otvori svoju naftnu industriju i zaustavi trgovinu drogom. Također je zaprijetio vojnom akcijom u Kolumbiji i Meksiku te rekao da kubanski komunistički režim "izgleda kao da je spreman pasti" sam.

Trumpove izjave uslijedile su uoči Madurova planiranog pojavljivanja u ponedjeljak pred saveznim sucem u New Yorku. Maduro je pritvoren tijekom vojnog napada u subotu u Caracasu koji je izazvao međunarodnu zabrinutost i gurnuo Venezuelu u neizvjesnost.

Dužnosnici Trumpove administracije prikazali su njegovo privođenje kao provedbu zakona kako bi ga se pozvalo na odgovornost za kaznene optužbe podignute 2020. godine, koje ga terete za zavjeru u narko-terorizmu. No sam Trump rekao je da su u pozadini bili i drugi razlozi, navodeći da je napad djelomično potaknut priljevom venezuelskih migranata u Sjedinjene Države i odlukom te zemlje da nacionalizira američke naftne interese.

"Vraćamo ono što su ukrali", rekao je u zrakoplovu Air Force One dok se u nedjelju vraćao u Washington iz Floride. "Mi smo glavni. Naftne tvrtke vratit će se u Venezuelu i obnoviti naftnu industriju zemlje," rekao je Trump. "Potrošit će milijarde dolara i vadit će naftu iz zemlje", rekao je. U međuvremenu, Madurova vlada ostaje na vlasti u Caracasu. Potpredsjednica Delcy Rodriguez, koja je preuzela dužnost privremene čelnice, rekla je da Maduro ostaje predsjednik i osporila je Trumpovu tvrdnju da je spremna surađivati ​​sa Sjedinjenim Državama. Rodriguez, koja je ujedno i ministrica za naftu, dugo je smatrana najpragmatičnijim članom Madurova užeg kruga.

Maduro (63) se suočava s optužbama koje ga terete za pružanje podrške velikim skupinama za trgovinu drogom, poput kartela Sinaloa i bande Tren de Aragua. Tužitelji kažu da je upravljao rutama trgovine kokainom, koristio vojsku za zaštitu pošiljki, skrivao nasilne skupine za trgovinu drogom i koristio predsjedničke objekte za prijevoz droge. Optužbe, prvi put podnesene 2020., ažurirane su u subotu kako bi uključile njegovu suprugu Ciliju Flores, koja se tereti da je naređivala otmice i ubojstva.

Maduro je odbacio sve optužbe, a moglo bi proći nekoliko mjeseci prije nego što mu počne suđenje. Sjedinjene Države smatraju Madura nelegitimnim diktatorom otkako je proglasio pobjedu na izborima 2018. godine, obilježenim optužbama za masovne nepravilnosti. No, Trump je odbacio ideju da oporbena čelnica i dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado preuzme vlast, rekavši da nema dovoljnu potporu.

Machado je zabranjeno sudjelovanje na izborima 2024., ali je rekla da njezin saveznik Edmundo Gonzalez ima mandat za preuzimanje predsjedničke dužnosti, a neki međunarodni promatrači kažu da je on uvjerljivo pobijedio na tim izborima. Iako Maduro ima malo saveznika na svjetskoj sceni, mnoge zemlje dovele su u pitanje legitimitet otmice stranog šefa države i pozvale SAD da poštuje međunarodno pravo.

Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati se u ponedjeljak kako bi raspravljalo o američkom napadu koji je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao opasan presedan. Napad je također izazvao pitanja u Washingtonu gdje oporbeni demokrati tvrde da ih je administracija dovela u zabludu o svojoj politici prema Venezueli.